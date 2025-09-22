Bathukamma 2025: బతుకమ్మ వేడుకలు హైదరాబాద్లో ఘనంగా ప్రారంభం
హైదరాబాద్ : బతుకమ్మ పండుగ మొదటి రోజు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మతో నగరం అంతా పూల సందడి నిండిపోయింది. సికింద్రాబాద్ మోండా మార్కెట్, గుడిమల్కాపూర్, మోజంజాహీ మార్కెట్లలో పూలు అమ్మకాలు జోరందుకున్నాయి. మహిళలు, కుటుంబ సభ్యులు రంగురంగుల పూలను ఎంచుకొని బతుకమ్మ కట్టేందుకు ఉత్సాహంగా కొనుగోలు చేశారు.
ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభదినం కావడంతో చిన్న చిన్న పూల బతుకమ్మలతో కొత్త ఆరంభాలను సూచించేలా జరుపుకుంటారు. షాపర్లంతా బంటి,సాగడి, గునుగు వంటి స్థానిక పూలను బుట్టలకుపోసుకుంటూ కనిపించారు. అరటిపండ్లు, యాపిల్స్, నారింజలు కూడా ఎక్కువ డిమాండ్లో ఉన్నాయి.
సూర్యుడు ఎగసిన కొద్దీ మోండా మార్కెట్ మరింత కిక్కిరిసిపోయి బతుకమ్మ పండుగ ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబించింది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బతుకమ్మ కార్యక్రమాలు
సికింద్రాబాద్లోని వేడుకలతో పాటు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు చారిత్రక ప్రదేశాల్లో బతుకమ్మ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 21: చారిత్రక వేల స్తంభాల గుడిలో బతుకమ్మ ప్రారంభం, వృక్షారోపణ కార్యక్రమాలు
సెప్టెంబర్ 22: శిల్పారం (హైదరాబాద్), పిళ్లలమరి (మహబూబ్నగర్)
సెప్టెంబర్ 23: బౌద్ధవనం (నల్గొండ)
సెప్టెంబర్ 24: కాళేశ్వరం ముఖ్తేశ్వర ఆలయం (భూపాలపల్లి), సిటీ సెంటర్ (కరీంనగర్)
సెప్టెంబర్ 25: భద్రాచలం ఆలయం (ఖమ్మం), జోగులాంబ ఆలయం (గడ్వాల్), ఆర్ట్ క్యాంప్ (స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ, హైదరాబాద్) – సెప్టెంబర్ 29 వరకు
సెప్టెంబర్ 26: అలీసాగర్ (నిజామాబాద్), ఆదిలాబాద్, మెదక్, అలాగే నెక్లెస్ రోడ్ (సైకిల్ ర్యాలీ)
సెప్టెంబర్ 27: ట్యాంక్ బండ్పై మహిళల బైక్ ర్యాలీ, ఐటీ కారిడార్లో బతుకమ్మ కార్నివాల్
సెప్టెంబర్ 28: ఎల్బీ స్టేడియంలో గిన్నిస్ రికార్డు ప్రయత్నం – 50 అడుగుల ఎత్తైన బతుకమ్మ, 10 వేల మంది మహిళలతో
సెప్టెంబర్ 29: బెస్ట్ బతుకమ్మ పోటీలు, స్వయం సహాయక సంఘాల సరస్ ఫేర్, ఆర్వేడబ్ల్యూఏలు, HYSEA ఆధ్వర్యంలో కమ్యూనిటీ ఈవెంట్లు
సెప్టెంబర్ 30: ట్యాంక్ బండ్పై గ్రాండ్ ఫ్లోరల్ పరేడ్, వింటేజ్ కార్ ర్యాలీ, బతుకమ్మ ఫ్లోట్స్, ఇకేబానా ఫ్లవర్ ఆర్ట్, సెక్రటేరియట్పై 3D లేజర్ షో
ఈసారి బతుకమ్మ ఉత్సవాలు మరింత వైభవంగా, రాష్ట్రమంతా పూల రంగులతో కళకళలాడేలా జరగనున్నాయి.