వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి కొండల్లో ప్రమాదం... మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో ఆటో బోల్తా

X మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో ఆటో బోల్తా Highlights * ఇద్దరు యువకులకు తీవ్ర గాయాలు.. వికారాబాద్ నుంచి తాండూరు వెళ్తుండగా ప్రమాదం

Vikarabad: వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి కొండల్లో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో అదుపుతప్పి ఆటో బోల్తా పడింది. ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులకు తీవ్రగాయాయ్యాయి. ఆటో వికారాబాద్ నుండి తాండూరుకు వెళ్తున్న క్రమంలో అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది.