Auction at MGBS: తక్కువ ధరకే ఎలక్ట్రానిక్స్, స్పేర్ పార్ట్స్.. మిస్ అవ్వకండి!
హైదరాబాద్ ఎంజీబీఎస్లో అన్క్లెయిమ్డ్ కార్గో వస్తువుల బహిరంగ వేలం. జనవరి 22న ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం. ఎలక్ట్రానిక్స్, బైక్ స్పేర్ పార్ట్స్ కొనేవారికి మంచి అవకాశం.
మీరు తక్కువ ధరకే ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు లేదా స్పేర్ పార్ట్స్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే రేపు (జనవరి 22) హైదరాబాద్లోని మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (MGBS) కు వెళ్లాల్సిందే. టీజీఎస్ఆర్టీసీ (TGSRTC) కార్గో విభాగంలో గమ్యస్థానాలకు చేరిన తర్వాత కూడా ఎవరూ తీసుకెళ్లని (Unclaimed) వస్తువులను బహిరంగ వేలం వేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
వేలం ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
తేదీ: జనవరి 22, 2026 (గురువారం)
సమయం: ఉదయం 10:00 గంటలకు
వేదిక: ఎంజీబీఎస్ కార్గో పార్సిల్ గోడౌన్ ప్రాంగణం, హైదరాబాద్.
వేలంలో ఏమేం వస్తువులు ఉన్నాయి?
ఆర్టీసీ గోడౌన్లలో పేరుకుపోయిన వస్తువుల జాబితా చాలా పెద్దదిగానే ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది వస్తువులు వేలంలో అందుబాటులో ఉంటాయి:
ఎలక్ట్రానిక్స్: కంప్యూటర్ స్పేర్ పార్ట్స్, వివిధ రకాల ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు మరియు విద్యుత్ ఉపకరణాలు.
ఆటోమొబైల్: ద్విచక్ర వాహనాలు (Bikes), కార్లకు సంబంధించిన ఐరన్ లేదా మెటల్ స్పేర్ పార్ట్స్.
ఇతర వస్తువులు: ప్లాస్టిక్ మరియు రెగ్జిన్ సామాగ్రి, రకరకాల దుస్తులు, ప్యాక్ చేసిన సంచులు మరియు ఇతర గృహోపకరణాలు.
ఎందుకు వేలం వేస్తున్నారు?
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బుక్ చేసిన ఈ పార్సిళ్లను నిర్ణీత కాలపరిమితి దాటినా వినియోగదారులు తీసుకెళ్లలేదు. వీటివల్ల గోడౌన్లలో స్థలం కొరత ఏర్పడుతుండటంతో, ఆర్టీసీ నిబంధనల ప్రకారం వీటిని విక్రయించి ఆదాయం పొందాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. సామాన్య ప్రజల నుంచి వ్యాపారుల వరకు ఎవరైనా ఈ బహిరంగ వేలంలో పాల్గొనవచ్చు.
వేలంలో పాల్గొనాలంటే ఏం చేయాలి?
ఆసక్తి గలవారు నేరుగా రేపు ఉదయం ఎంజీబీఎస్ వద్దకు చేరుకోవచ్చు. అక్కడ ఉన్న వస్తువుల స్థితిగతులను స్వయంగా పరిశీలించుకుని, వేలం పాట పాడవచ్చు.
మరింత సమాచారం కోసం: వేలం నిబంధనలు లేదా ఇతర వివరాల కోసం 93917 78825 లేదా 91542 98865 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు.