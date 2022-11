నేడు గ్రేటర్ టీఆర్ఎస్ నేతల ఆత్మీయ సమ్మేళనం

X నేడు గ్రేటర్ టీఆర్ఎస్ నేతల ఆత్మీయ సమ్మేళనం Highlights * హాజరుకానున్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, కార్పొరేటర్లు.. జంట నగరాల్లో పార్టీ పటిష్టతపై చర్చ

TRS: నేడు గ్రేటర్ టీఆర్ఎస్ నేతలతో తెలంగాణ భవన్‌లో ఆత్మీయ సమ్మేళనం జరగనుంది. ఆత్మీయ సమ్మేళానికి మంత్రులు మహమ్ముద్ అలీ, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేటర్లు హాజరుకానున్నారు. ఈ సమావేశంలో జంట నగరాల్లో పార్టీ పటిష్టతపై చర్చించనున్నారు.