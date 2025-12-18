  • Menu
విజయవంతంగా ఎఎస్‌టి సూపర్ సింగర్ తొలి ఆడిషన్

హైదరాబాద్ : అగ్రవాల్ సమాజ్ తెలంగాణ(AST) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఎఎస్‌టి సూపర్ సింగర్ తొలి ఆడిషన్ విజయవంతంగా ముగిసింది. అగ్రవాల్ సమాజ సభ్యుల మధ్య అలైడ్ ఆర్టిస్ట్స్ ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన ఈ గీతాల పోటీలో 18 సంవత్సరాల పైబడిన పురుషులు, మహిళలు పాల్గొన్నారు. ఈ పోటీని రెండు విభాగాలుగా నిర్వహించారు. తొలి ఆడిషన్‌లో ఎంపికైన మొత్తం 35 మంది పోటీదారులు డిసెంబర్ 22న జరగనున్న రెండో ఆడిషన్‌లో తమ గానం వినిపిస్తారు. ఈ రెండో ఆడిషన్‌లో ఎంపికైన వారు 2026 జనవరి 4న భారతీయ విద్యాభవన్‌లో జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలేలో పాల్గొననున్నారు. ఈ తొలి ఎడిషన్ ప్రారంభం సందర్భంగా మహారాజ అగ్రసేన్ జీకి ప్రత్యేక పూజా అర్చనలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సమాజ ఉపాధ్యక్షుడు రూపేష్ అగ్రవాల్, మంత్రి వికాస్ కేసన్, నిర్వహణ కమిటీ కన్వీనర్ దిలీప్ పంసారీ, సహ కన్వీనర్ మహేంద్ర అగ్రవాల్, అశోక్ జిందాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమానికి సమాజ అధ్యక్షుడు అనిరుధ్ గుప్తా కూడా హాజరై, సమాజ బంధువుల కోసం నిర్వహించిన ఈ గీతాల పోటీని ప్రశంసిస్తూ పోటీదారులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి పంకజ్ సంఘీ, శీతల్ రుంగ్టా తదితరులు సహకారం అందించారు.

45 ఏళ్ల లోపు విభాగంలో ఎంపికైన 10 మంది

దీపక్ అగ్రవాల్ – గోషమహల్ శాఖ,

కనక్ పిత్తి – అమీర్‌పేట్ శాఖ,

పవన్ డోకానియా – షాలీబండా శాఖ,

ప్రశాంత్ దేవ్ గుప్తా – అత్తాపూర్ సెంట్రల్ శాఖ,

రోహన్ అగ్రవాల్ – మలక్‌పేట్ యువ మోర్చా శాఖ,

సౌరభ్ అగ్రవాల్ – అమీర్‌పేట్ శాఖ,

సందీప్ కుమార్ అగ్రవాల్ – జ్ఞానబాగ్ కాలనీ శాఖ,

వికాస్ అగ్రవాల్ పిత్తి – సికింద్రాబాద్ నార్త్ శాఖ,

యశ్ అగ్రవాల్ – మలక్‌పేట్ శాఖ.

45 ఏళ్లు పైబడిన విభాగంలో ఎంపికైన పోటీదారులు

అమిత్ కుమార్ అగ్రవాల్ – శివరాంపల్లి శాఖ,

అనిల్ కేడియా – బహదూర్‌పురా శాఖ,

అనూప్ కుమార్ అగ్రవాల్ – గచ్చిబౌలి శాఖ,

అశోక్ కుమార్ బంసల్ – రికాబ్‌గంజ్ శాఖ,

శ్రీమతి భావనా గోయల్ – అత్తాపూర్ వెస్ట్ శాఖ,

బిమల్ కుమార్ కేడియా – అత్తాపూర్ వెస్ట్ శాఖ,

దీపక్ అగ్రవాల్ – అగ్రసేన్ మార్గ్ శాఖ,

దీపక్ అగ్రవాల్ – అత్తాపూర్ వెస్ట్ శాఖ,

దినేష్ కుమార్ అగ్రవాల్ – శివరాంపల్లి శాఖ,

డా. మోహన్ గుప్తా – హిమాయత్‌నగర్ శాఖ,

శ్రీమతి గాయత్రి గుప్తా – మలక్‌పేట్ మహిళా శాఖ,

జయప్రకాశ్ అగ్రవాల్ – శ్యామ్ మందిర్ శాఖ,

శ్రీమతి జ్యోతి అగ్రవాల్ – మురళీనగర్ శాఖ,

శ్రీమతి కమలేష్ అగ్రవాల్ – గచ్చిబౌలి మహిళా విభాగం శాఖ,

మహేష్ కుమార్ కేడియా – గోషమహల్ శాఖ,

మాణిక్లాల్ అగ్రవాల్ – శ్యామ్ మందిర్ శాఖ,

నిధిష్ సింగాల్ – సోమాజీగూడ-బేగంపేట శాఖ,

పంకజ్ అగ్రవాల్ – మలక్‌పేట్ శాఖ,

సావర్‌మల్ అగ్రవాల్ – సికింద్రాబాద్ పారడైజ్ శాఖ,

శిఖా అగ్రవాల్ – గచ్చిబౌలి శాఖ,

శివభగవాన్ అగ్రవాల్ – ఘాంసీ బజార్ జూలా శాఖ,

స్నేహలత అగ్రవాల్ – అత్తాపూర్ మహిళా సేవికా శాఖ,

ఉమేష్ కుమార్ అగ్రవాల్ – లకడి కా పుల్ శాఖ,

విశాల్ అగ్రవాల్ – బంజారా సెంట్రల్ శాఖ,

విశ్వనాథ్ అగ్రవాల్ – మురళీనగర్ శాఖ.

