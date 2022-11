Super Star Krishna Death: కాసేపట్లో స్వగ్రహానికి కృష్ణ పార్ధివదేహం..

X కాసేపట్లో నానక్‌రామ్ గూడలోని నివాసానికి తరలింపు Highlights * కాసేపట్లో నానక్‌రామ్ గూడలోని నివాసానికి తరలింపు... ప్రముఖుల సందర్శన కోసం నివాసంలో భౌతికకాయం

Superstar Krishna: ప్రస్తుతం కాంటినెంటల్ ఆస్పత్రిలోనే కృష్ణ భౌతికకాయం ఉంది. కాసేపట్లో నానక్‌రామ్ గూడలోని నివాసానికి తరలించనున్నారు. ప్రముఖుల సందర్శన కోసం నివాసంలో భౌతికకాయం ఉంచనున్నారు. అనంతరం అభిమానుల సందర్శన కోసం గచ్చిబౌలి స్టేడియానికి కృష్ణ భౌతికకాయం తరలించనున్నారు. ఇందుకోసం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.