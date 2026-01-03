Pawan Kalyan:నేడు కొండగట్టుకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్..!!

  • Menu
Highlights

Pawan Kalyan: తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇవాళ దర్శించుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ పరిసరాల్లో చేపట్టనున్న కీలక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆయన శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. జనసేన పార్టీ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, ఈ కార్యక్రమాలు ఉదయం 10.30 నుంచి 11.30 గంటల మధ్య జరగనున్నాయి.

కొండగట్టు ఆలయానికి ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది భక్తులు, ముఖ్యంగా అయ్యప్ప మాలధారులు వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (TTD) నిధులతో రూ.35.19 కోట్ల వ్యయంతో భారీ స్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాలు నిర్మించనున్నారు. అందులో ప్రధానంగా దీక్ష విరమణ మండపం మరియు భక్తుల సత్రం నిర్మాణానికి పవన్ కళ్యాణ్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

ప్రతిపాదిత దీక్ష విరమణ మండపం ఒకేసారి సుమారు 2,000 మంది భక్తులు దీక్ష విరమణ చేసేలా విశాలంగా నిర్మించనున్నారు. ఆధునిక సదుపాయాలతో పాటు, భక్తులకు అనుకూలంగా డిజైన్ చేయనున్నట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. దీని వల్ల శబరిమల నుంచి వచ్చే అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు కొండగట్టులో దీక్ష విరమణ ప్రక్రియ మరింత సులభంగా మారనుంది.

అదేవిధంగా నిర్మించనున్న సత్రంలో మొత్తం 96 విశ్రాంతి గదులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు సౌకర్యవంతంగా విశ్రాంతి తీసుకునేలా ఈ గదులను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. తాగునీరు, పారిశుధ్యం, భద్రత వంటి మౌలిక వసతులను కూడా సత్రంలో కల్పించనున్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టు దర్శనం రాజకీయంగా కాకుండా పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యంలో జరగనుందని జనసేన వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. భక్తుల సౌకర్యాలే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఈ అభివృద్ధి పనులు కొండగట్టు ఆలయానికి మరింత ప్రాధాన్యత తీసుకువస్తాయని ఆలయ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

