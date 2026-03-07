  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Revanth Reddy and Allu Arjun: ఒకే ఫ్రేమ్‌లో అల్లు అర్జున్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. అసలు హైలైట్ అదే..!

Revanth Reddy and Allu Arjun
x

Revanth Reddy and Allu Arjun: ఒకే ఫ్రేమ్‌లో అల్లు అర్జున్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. అసలు హైలైట్ అదే..!

Highlights

Revanth Reddy and Allu Arjun: అల్లు శిరీష్-నయనిక రెడ్డి వివాహ వేడుకలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి , అల్లు అర్జున్ కలిసి సందడి చేశారు.

Allu Sirish-Nayonika Reddy Wedding: హైదరాబాద్‌లోని కొల్లూరు ఐనా ఈవెంట్ స్పేస్ వేదికగా అల్లు కుటుంబంలో జరిగిన వివాహ వేడుక సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అల్లు అర్జున్ సోదరుడు అల్లు శిరీష్, నయనిక రెడ్డిల వివాహం అత్యంత వైభవంగా, కుటుంబ సభ్యులు ,సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగింది. ఈ శుభకార్యానికి పలువురు సినీ తారలు, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

హైలైట్‌గా మారిన సీఎం రేవంత్, బన్నీల భేటీ!

ఈ వివాహ వేడుకకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. నూతన దంపతులకు పుష్పగుచ్చం అందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఆయన, అనంతరం వేదికపై అల్లు అర్జున్‌తో కలిసి ఫోటో దిగారు. అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన విషయం ఏమిటంటే, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరియు అల్లు అర్జున్ పక్కపక్కనే కూర్చుని ఎంతో సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకోవడం. ఇద్దరూ చిరునవ్వుతో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటూ, ఆత్మీయంగా సంభాషించుకోవడం చూస్తుంటే, వారిద్దరి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ తొలగిపోయిందని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.

గత వివాదాలకు చెక్!

గతంలో 'పుష్ప 2' సినిమా విడుదల సమయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో అల్లు అర్జున్ అరెస్టు కావడం, ఆ సమయంలో ప్రభుత్వంపై, బన్నీపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వార్తలు వినిపించాయి. వీరిద్దరి మధ్య దూరం పెరిగిందని, భవిష్యత్తులో వీరి కలయిక కష్టమని పలువురు భావించారు. కానీ, ఈ వివాహ వేదికపై ఇద్దరూ ఎంతో హుందాగా, సాన్నిహిత్యంతో వ్యవహరించడం పాత విషయాలన్నింటికీ పుల్ స్టాప్ పెట్టినట్లయింది. ముఖ్యంగా బన్నీతో రేవంత్ రెడ్డి సరదాగా మాట్లాడుతుండటం చూస్తుంటే, రాజకీయాలకు, వ్యక్తిగత సంబంధాలకు వీరు స్పష్టమైన గీతను గీశారని అర్థమవుతోంది.

అల్లు శిరీష్ పెళ్లి.. చిరస్మరణీయ వేడుక

నయనిక రెడ్డితో అల్లు శిరీష్ వివాహం అల్లు కుటుంబానికి ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోనుంది. సినీ పరిశ్రమలోని అగ్రనటుల నుండి రాజకీయ దిగ్గజాల వరకు ఈ వేడుకకు హాజరై సందడి చేశారు. ఒకవైపు సినిమా రంగానికి చెందిన సెలబ్రిటీల రాక, మరోవైపు రాజకీయ ప్రముఖుల సందడితో కొల్లూరు ఈవెంట్ స్పేస్ కళకళలాడింది.

మొత్తానికి, ఈ వివాహ వేడుక అల్లు శిరీష్ జీవితంలో కొత్త ఆరంభం కావడమే కాకుండా, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరియు అల్లు అర్జున్ల మధ్య నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెర దించుతూ, ఎంతో పాజిటివ్ నోట్‌తో ముగిసింది. అల్లు శిరీష్-నయనిక దంపతులకు సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.



















Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick