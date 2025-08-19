  • Menu
అలర్ట్! దేశవ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు | IMD Alert

Alert! Heavy to Very Heavy Rainfall Across the Country | IMD Weather Update

Highlights

IMD దేశవ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాల అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆగస్ట్ 19-24 మధ్య 20కుపైగా రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం. ముంబై, గుజరాత్, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రెడ్ అలర్ట్ జారీ.

భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) దేశవ్యాప్తంగా 20కుపైగా రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఆగస్ట్ 19 నుంచి 24 వరకు ఈ ప్రభావం కొనసాగనుందని బులెటిన్‌లో పేర్కొంది.

పశ్చిమ, దక్షిణ భారతదేశంలో భారీ వర్షాలు

  1. కొంకణ్, గోవా, మధ్య మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ – ఆగస్ట్ 19-20న అత్యంత భారీ వర్షాలు.
  2. తీరప్రాంత & ఉత్తర కర్ణాటక – మంగళవారం నుంచి విస్తార వర్షాలు.
  3. కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు – రాబోయే రోజుల్లో అతి భారీ వర్షాలు.

మధ్య, ఉత్తర భారతదేశంలో వర్షాల సూచన

  1. మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా, బీహార్, ఝార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, సిక్కిం, విదర్భ – ఆగస్ట్ 19 నుంచి 24 వరకు భారీ వర్షాలు.
  2. జమ్ము కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హరియాణా, ఉత్తరప్రదేశ్ – ఈ వారం భారీ వర్షాల అవకాశం.

ఈశాన్య రాష్ట్రాలు

  1. అసోం, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర – ఆగస్ట్ 20-24 మధ్య తీవ్రమైన వర్షాలు కురవనున్నాయి.

ఈదురు గాలులు, పిడుగుల హెచ్చరిక

  1. తీరప్రాంత, దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో గాలులు, ఉరుములు-మెరుపులతో వర్షాలు.
  2. లద్ధాఖ్, గిల్గిట్-బాల్టిస్తాన్, ముజఫరాబాద్ సహా జమ్ముకశ్మీర్‌లో గంటకు 30-40 కి.మీ గాలులు.
  3. ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, గోవా, ఒడిశా, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి – బలమైన ఉపరితల గాలులు.
  4. గుజరాత్, లక్షద్వీప్, బంగాళాఖాతం తీరం – గంటకు 60 కి.మీ వరకు గాలులు.

రెడ్ అలర్ట్ జారీ

  1. మహారాష్ట్ర: ముంబై, అలీబాగ్, రాయ్‌గడ్, శ్రీవర్థన్ ప్రాంతాల్లో వరుసగా రెండో రోజు రెడ్ అలర్ట్.
  2. గుజరాత్: ఓఖా, ద్వారక, నవదర, మాంగ్రోల్, డియు, జునాగఢ్, పోర్‌బందర్, వెరావల్ ప్రాంతాలకు కూడా రెడ్ అలర్ట్.
  3. ఈ ప్రాంతాల్లో గంటకు 41-61 కి.మీ గాలులు, 15mm పైగా వర్షపాతం, ఉరుములు-మెరుపులు ఉండే అవకాశం.

మొత్తం మీద, రాబోయే వారం దేశవ్యాప్తంగా మాన్సూన్ ఉధృతి అధికం కానుంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని IMD సూచించింది.

