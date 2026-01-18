Telangana New Airports: తెలంగాణలో ఎయిర్పోర్టుల సందడి.. సిద్దమవుతున్న రన్వేలు..!!
Telangana New Airports: తెలంగాణలో విమానయాన మౌలిక వసతులను విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆరు ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయాల ప్రణాళికలు ఇప్పుడు నిర్ణయాత్మక దశకు చేరుకున్నాయి. ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయడంతో పాటు పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు ఆకర్షించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాజెక్టులను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వరంగల్, ఆదిలాబాద్, రామగుండం, కొత్తగూడెం ప్రాంతాల్లో విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన భూసేకరణ పనులను రవాణా, రోడ్లు–భవనాల శాఖ వేగంగా పూర్తి చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్ ప్రాజెక్టులు ఇంకా వివిధ కారణాలతో పెండింగ్లో ఉన్నప్పటికీ, మిగిలిన నాలుగు ప్రాంతాల్లో ప్రక్రియ గణనీయంగా ముందుకు సాగుతోంది.
ఈ జాబితాలో వరంగల్ మామునూరు విమానాశ్రయం అత్యంత ముందంజలో ఉంది. ఇప్పటికే ఉన్న 696.14 ఎకరాల భూమికి తోడు మరో 253 ఎకరాలను ప్రభుత్వం విజయవంతంగా సేకరించింది. భూసేకరణ, పునరావాస చర్యలకు అవసరమైన నిధుల విషయంలో ప్రభుత్వం ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా గతంలో రూ.295 కోట్లు, తాజాగా మరో రూ.90 కోట్లు విడుదల చేసింది. భూసంబంధ సమస్యలు దాదాపుగా పరిష్కారమవడంతో, అదనంగా సేకరించిన భూమిని త్వరలోనే భారత విమానాశ్రయాల సంస్థకు (AAI) అప్పగించేందుకు యంత్రాంగం సిద్ధమవుతోంది.
ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టు కూడా కీలక దశలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన సమన్వయాన్ని పర్యవేక్షించేందుకు ఎయిర్ ఫోర్స్కు చెందిన ఒక అధికారిని ప్రత్యేకంగా నియమించారు. మొత్తం 700 ఎకరాల భూమి అవసరం కాగా, అందులో ఇప్పటికే 362 ఎకరాలు ఎయిర్ ఫోర్స్కు చెందిన స్థలంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మిగిలిన భూమి సేకరణ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ ఇటీవల ప్రారంభించడంతో ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతానికి విమాన సౌకర్యాలు చేరువయ్యే అవకాశాలు మెరుగయ్యాయి.
పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం సమీపంలోని అంతర్గాం ప్రాంతంలో ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయంపై ఏఏఐ బృందం గత డిసెంబర్లో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తి చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ప్రీ–ఫీజిబిలిటీ నివేదిక ఈ నెలాఖరులోగా ప్రభుత్వానికి అందనుంది. మరోవైపు కొత్తగూడెంలో మొదట ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురవడంతో, జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యామ్నాయ స్థలాల అన్వేషణలో ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే, వరంగల్ మరియు ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయాలు సమీప భవిష్యత్తులో కార్యరూపం దాల్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఏఏఐ నిబంధనలు, విధివిధానాలు పూర్తయ్యాక పనులు మరింత వేగం పుంజుకుంటాయని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్రాజ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులు అమలులోకి వస్తే తెలంగాణలో ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి కొత్త దిశలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది.