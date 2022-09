Airplane: లారీ ఎక్కిన విమానం

X Airplane: లారీ ఎక్కిన విమానం Highlights *హైదరాబాద్‌ టు నాగ్‌పూర్ రోడ్ జర్నీ

Airplane: హైదరాబాద్‌ టు నాగ్‌పూర్ వైపు లారీలో విమానాన్ని తరలించారు. నేరేడిగొండ మండలంలోని టోల్ ప్లాజా వద్ద లారీపై తీసుకువెళ్తున్న విమానాన్ని చూడడానికి జనాలు ఎగబడ్డారు. లారీ వెనుక భాగంలో ఉన్న టాటా ఎయిర్‌బస్‌ A-320 విమానాన్ని చూసి దారి పొడవునా ప్రయాణికులు ఆసక్తిగా ఫోటోలు తీశారు. అయితే ఈ విమానాన్ని మరమ్మతుల కోసం హైదరాబాద్‌ నుంచి నాగ్‌పూర్ తరలిస్తోంది టాటా సంస్థ.