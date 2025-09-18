Komaram Bheem Asifabad: ఆదివాసీల ప్రత్యేక వంటకం.. 'వేదురు గడ్డల కూర'
ఆదివాసీల సంప్రదాయ వంటకాలు ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. గతంలో బోంగు చికెన్, పుట్టగొడుగుల కూర వంటి వాటితో ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకున్న ఆదివాసీలు, ఇప్పుడు మరో అద్భుతమైన వంటకాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు. అదే.. వర్షాకాలంలో మాత్రమే లభించే వేదురు గడ్డల కూర!
ప్రకృతితో మమేకమైన జీవనం
కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని ఆదివాసీలు ప్రకృతితో కలిసి జీవిస్తారు. రసాయనాలు, కల్తీలు లేని స్వచ్ఛమైన ఆహారం కోసం వారు అడవులపైనే ఆధారపడతారు. అలాంటి సహజసిద్ధమైన ఆహారంలో భాగమే ఈ వేదురు గడ్డల కూర. ఇది కేవలం రుచిని మాత్రమే కాకుండా, ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
వంటకం తయారీ విధానం
వర్షాకాలం రాగానే ఆదివాసీలు అడవుల్లోకి వెళ్లి లేత వేదురు బొంగులను సేకరిస్తారు. వాటి నుంచి జాగ్రత్తగా వేదురు గడ్డలను వేరు చేసి, ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు. ఈ గడ్డలను చిన్న ముక్కలుగా కోసి, నీటిలో ఉడకబెడతారు. తరువాత, వారి సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఈ ఉడికిన గడ్డలను మసాలా వేసి కూరగా తయారు చేస్తారు.
ఈ కూరను వేడి వేడి అన్నంతో కలిపి తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుందని ఆదివాసీలు చెబుతున్నారు. దీని రుచి బోంగు చికెన్, పుట్టగొడుగుల కూరల కంటే కూడా బాగుంటుందని వారు గర్వంగా చెబుతున్నారు. ఈ వంటకం వారి జీవనశైలికి, ప్రకృతితో ఉన్న అనుబంధానికి ఒక గొప్ప నిదర్శనం.
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
వేదురు గడ్డల కూర కేవలం రుచికే పరిమితం కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ కూరలో ఉండే సహజమైన పోషకాలు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయని, శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయని ఆదివాసీలు నమ్మకంగా చెబుతున్నారు. ఈ సహజసిద్ధమైన ఆహారమే తమ ఆరోగ్యానికి కారణమని వారు పేర్కొంటున్నారు.