Sai Durga Tej : అమ్మలాగే ప్రతి మహిళను గౌరవించండి..తెలంగాణ పోలీసులతో చేతులు కలిపిన సాయి తేజ్
Sai Durga Tej : తెలంగాణ పోలీస్ విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ #StandWithHer ప్రచారానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ నియమితులయ్యారు. మహిళల భద్రత మరియు గౌరవం గురించి ఆయన పవర్ఫుల్ సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
Sai Durga Tej : మెగా సుప్రీమ్ హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ మరోసారి తన సామాజిక బాధ్యతను చాటుకున్నారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ పోలీస్ విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ చేపట్టిన #StandWithHer (స్టాండ్ విత్ హర్) ప్రచారానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తూ, సమాజానికి ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఇచ్చారు. మహిళల పట్ల గౌరవం అనేది ఇంటి నుంచే మొదలవ్వాలని, అమ్మను ఎంతలా గౌరవిస్తామో ప్రతి మహిళను అంతలా గౌరవించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
మహిళా భద్రతే లక్ష్యంగా స్పెషల్ వీడియో
తెలంగాణ పోలీస్ విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన ఒక ప్రత్యేక వీడియోను సాయి తేజ్ విడుదల చేశారు. ఈ వీడియోలో మహిళల భద్రత, వారి హక్కుల కోసం సమాజం ఏ విధంగా తోడుగా ఉండాలో వివరించారు. ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో తాను భాగస్వామి కావడం, బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం శుభాకాంక్షలు చెప్పడమే కాదు, ప్రతిరోజూ మహిళల భద్రత కోసం నిలబడాలని ఆయన తన సందేశంలో నొక్కి చెప్పారు.
RESPECT WOMEN.. like you Respect your MOTHER— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) March 8, 2026
Wishing to all the women a very happy women’s day
Deeply honoured to be a brand ambassador for such a great initiative organized by the Women Safety Wing @telangana_cops #WomensSafety #StandWithHer #TelanganaPolice… pic.twitter.com/QWWOiKIS2l
సమాజానికి సాయి తేజ్ మెసేజ్
"మహిళలకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మీ అమ్మను మీరు ఎలాగైతే గౌరవిస్తారో, అదే విధంగా తోటి మహిళను కూడా గౌరవించండి" అంటూ ఆయన తన సోషల్ మీడియా వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ పోలీసులు మహిళల రక్షణ కోసం చేపడుతున్న ఇలాంటి వినూత్న కార్యక్రమాలకు ప్రజల మద్దతు ఎంతో అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ కృషి
తెలంగాణ పోలీసులు మహిళా భద్రత కోసం షీ టీమ్స్ వంటి అనేక విభాగాల ద్వారా పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సాయి తేజ్ వంటి పాపులర్ హీరో ఈ ప్రచారానికి తోడవడంతో, యువతలో మార్పు వస్తుందని విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళల పట్ల వివక్షను రూపుమాపి, వారికి సురక్షితమైన వాతావరణం కల్పించడమే ఈ #StandWithHer ప్రచారం ముఖ్య ఉద్దేశం.