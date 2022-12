హైదరాబాద్ చంచల్‌గూడ జైలు నుంచి విడుదలైన ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు నిందితులు

MLA Purchasing Case: హైదరాబాద్ చంచల్‌గూడ జైలు నుంచి ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు నిందితులు విడుదలయ్యారు. నిందితులు రామచంద్రభారతి, నందకుమార్‌లను బంజారాహిల్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నందకుమార్‌పై ఉన్న పెండింగ్ కేసులు ఆధారంగా పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.