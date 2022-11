ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నెరడ క్రాస్ దగ్గర ప్రమాదం.. వ్యాన్‌ను వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన లారీ

Warangal: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కురవి మండల కేంద్రంలోని నెరడ క్రాస్ దగ్గర డీసీఎం ఢీకొని వ్యక్తి మృతి చెందాడు. మరిపెడ నుండి మహబూబాబాద్ వెళ్తున్న డీసీఎం వ్యాన్‌‌ను వెనుక నుంచి వస్తున్న లారీ వేగంగా ఢీకొట్టి పక్కనున్న రెండు షాపుల్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో యువకుడు మృతి చెందాడు. ప్రమాద దృశ్యాలు సీసీ టీవీలో రికార్డయ్యాయి. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.