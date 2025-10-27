ములకలపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం లో ఏసీబీ దాడి చిక్కిన గ్రామ పరిపాలనధికారి.

  • Menu
బానోత్ శ్రీనివాస్ నాయక్ పూసుగూడెం వ్యవసాయ భూమి రిజిస్ట్రేషన్ కు సంబంబదించి 60 వేలు లంచం డిమాండ్. 40 తీసుకున్నాడు. మిగతా బాలన్స్ 15 వేలు లంచం తీసుకుంటు ములకలపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం లో ఏసీబీ కి చిక్కాడు.

