చుట్టూ కృష్ణానది నీరు..మధ్యలో ఐలాండ్.. చుట్టూ నీరు ఉండడంతో ఐలాండ్‌పై చిక్కుకున్న కోతి Highlights ఆకలితో అలమటిస్తున్న కోతికి మత్స్యకారుల సాయం.. అరటిపళ్లను అందిస్తూ ఆకలి తీరుస్తున్న స్థానిక మత్స్యకారులు