హైదరాబాద్‌ శివారులో అర్ధరాత్రి ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది..!

X హైదరాబాద్‌ శివారులో అర్ధరాత్రి ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది Highlights * కారులో ఉన్న ఆరుగురికి, రోడ్డుపై ఉన్న ఇద్దరికి గాయాలు.. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం, ఆస్పత్రికి తరలింపు

Road Accident: హైదరాబాద్‌ శివారులో అర్ధరాత్రి ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. రోడ్డుపై నిల్చొని ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులతో పాటు లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారులో ఉన్న ఆరుగురితో పాటు రోడ్డుపై నిల్చొని ఉన్న ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు.ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ఒంగోలు నుంచి హైదరాబాద్‌కు వస్తుండగా పెద్ద అంబర్‌పేట్‌ ఓఆర్ఆర్‌ వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఆరుగురు బీఎన్‌రెడ్డినగర్‌కు చెందిన ఒకే కుటుంబంగా గుర్తించారు. మరో ఇద్దరు చంపాపేట్‌ వాసులుగా గుర్తించారు.