Breaking News: నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో తెలంగాణలో మద్యం విక్రయాలు రికార్డ్ స్థాయికి
డిసెంబర్ 2025లో తెలంగాణలో ₹5,102 కోట్ల రికార్డు స్థాయి మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. కొత్త ఏడాది వేడుకలు, సర్పంచ్ ఎన్నికల ప్రభావంతో ఈ భారీ విక్రయాలు నమోదయ్యాయి.
తెలంగాణలో డిసెంబర్ 2025లో మద్యం విక్రయాలు పాత రికార్డులన్నింటినీ తుడిచిపెట్టేశాయి. అబ్కారీ శాఖ ఏకంగా ₹5,102 కోట్ల అద్భుతమైన ఆదాయాన్ని ఆర్జించి చారిత్రక రికార్డు సృష్టించింది. సాధారణ నెలవారీ సగటుతో పోలిస్తే ఈ పెరుగుదల రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖకు ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.
ఎన్నికలు మరియు న్యూ ఇయర్ వేడుకల ప్రభావం:
డిసెంబర్ ఆరంభంలో జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికలు మరియు నెలాఖరులో వచ్చిన కొత్త ఏడాది వేడుకలు ఈ భారీ విక్రయాలకు ప్రధాన కారణాలని తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ చివరి వారంలో (26 నుండి 31 వరకు) మొత్తం ₹1,344 కోట్ల విలువైన మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. కేవలం చివరి మూడు రోజుల్లోనే (డిసెంబర్ 29, 30, 31) ₹975 కోట్ల విక్రయాలు నమోదయ్యాయి.
రోజువారీ విక్రయాల వివరాలు:
- డిసెంబర్ 31: ₹282 కోట్లు
- డిసెంబర్ 30: ₹402 కోట్లు
- డిసెంబర్ 29: ₹291 కోట్లు
- డిసెంబర్ 28: ₹191 కోట్లు
ఈ సమయంలో 8.3 లక్షల కేసుల లిక్కర్, 7.78 లక్షల కేసుల బీర్ అమ్ముడైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆసక్తికరంగా, బీర్ ధరలు పెరగడం మరియు చలి వాతావరణం కారణంగా బీర్ అమ్మకాలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అయితే విస్కీ, బ్రాందీ, రమ్ వంటి 'హార్డ్ లిక్కర్' విక్రయాలు మాత్రం విపరీతంగా పెరిగాయి.
గత మూడేళ్ల డిసెంబర్ విక్రయాల పోలిక:
- డిసెంబర్ 2023: ₹4,297 కోట్లు
- డిసెంబర్ 2024: ₹3,800 కోట్లు
- డిసెంబర్ 2025: ₹5,102 కోట్లు
ఈ చారిత్రక వసూళ్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఖజానాకు మద్యం విక్రయాలు ఎంత కీలకమైన ఆదాయ వనరుగా మారాయో స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అలాగే వినియోగదారులు బీర్ల కంటే ప్రీమియం స్పిరిట్స్కే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.