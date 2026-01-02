Urgent Notice: సింగూర్ నీటి సరఫరా ఎందుకు నిలిచింది? హైదరాబాద్పై ప్రభావం ఏంటి?
పైపులైన్ మరమ్మతులు, సబ్స్టేషన్ పనుల వల్ల శనివారం హైదరాబాద్కు సింగూర్ నీటి సరఫరా 18 గంటల పాటు నిలిచిపోనుంది. ప్రజలు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని అధికారులు కోరారు.
హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతానికి ప్రధాన తాగునీటి వనరుగా ఉన్న సింగూర్ నీటి సరఫరాకు శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుండి ఆదివారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల వరకు (మొత్తం 18 గంటలు) అంతరాయం ఏర్పడనుంది. 1600 మి.మీ వ్యాసం కలిగిన ఫేజ్-3 ప్రధాన పైప్లైన్లో భారీ లీకేజీలను అరికట్టడానికి అత్యవసర మరమ్మతులు చేపట్టాల్సి రావడమే దీనికి కారణం.
పైప్లైన్ మరమ్మతులతో పాటు, టిఎస్ ట్రాన్స్కో (TS Transco) ఆధ్వర్యంలో పెద్దపూర్ ఫీడర్కు అనుసంధానించబడిన 132 కేవీ కంది సబ్స్టేషన్లో సాధారణ నిర్వహణ పనులు, ఎంఆర్టీ టెస్టింగ్ మరియు హాట్లైన్ తనిఖీలు కూడా నిర్వహించనున్నారు. ఈ రెండు పనులు ఒకే సమయంలో జరగనుండటంతో సింగూర్ నుండి హైదరాబాద్కు నీటి సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది.
నీటి కొరతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ముందస్తుగా నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని మరియు సాధారణ సరఫరా పునరుద్ధరించబడే వరకు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మలేషియన్ టౌన్షిప్, మాదాపూర్, కొండాపూర్, డోయెన్స్ సెక్షన్, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ (ISB), భరత్ నగర్, మూసాపేట్, గాయత్రీ నగర్, బాలానగర్, కేపీహెచ్బీ (కొన్ని భాగాలు), బాలాజీ నగర్ (కొన్ని భాగాలు), ఫతే నగర్, గోపాల్ నగర్, హఫీజ్పేట్, మయూరి నగర్, మియాపూర్, ప్రగతి నగర్, మైటాస్, రైల్ విహార్, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ మరియు చందానగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది.
లీకేజీలను నివారించి, భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగైన నీటి సరఫరాను అందించేందుకే ఈ పనులు చేపడుతున్నామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ తాత్కాలిక అంతరాయం పట్ల ప్రజలు సహకరించాలని, తదుపరి సమాచారం కోసం నీటి సరఫరా విభాగాల సూచనలను గమనించాలని కోరారు.