Xiaomi 18: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలో కొత్త సెన్సేషన్.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే..!
Xiaomi 18: చైనాకు చెందిన దిగ్గజ టెక్ సంస్థ షావోమీ తాజాగా తన మోస్ట్ వెయిటెడ్ 'షావోమీ 18' కాన్సెప్ట్ డిజైన్ను రివీల్ చేసి మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ ఫోన్ కేవలం ఒక స్మార్ట్ఫోన్ మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తు టెక్నాలజీకి అద్దం పట్టేలా అత్యంత అధునాతనమైన హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ కలయికతో రూపొందించబడింది. ప్రీమియం లుక్తో పాటు యూజర్లకు నెక్స్ట్ లెవల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందించడమే లక్ష్యంగా షావోమీ ఈ మోడల్ను తీర్చిదిద్దింది. డిజైన్ పరంగా గత మోడల్స్తో పోలిస్తే ఇది చాలా డిఫరెంట్గా , స్టైలిష్గా కనిపిస్తూ టెక్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది.
డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే ఇందులో 6.3 అంగుళాల 2K LTPO OLED ప్యానెల్ను అమర్చారు, ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పని చేస్తూ స్మూత్ స్క్రోలింగ్ను అందిస్తుంది. మనం చూసే ప్రతీ విజువల్ ఎంతో స్పష్టంగా, సహజమైన రంగులతో ఉండటమే కాకుండా బ్రైట్నెస్ విషయంలో కూడా రాజీ పడకుండా డిజైన్ చేశారు. మరీ ముఖ్యంగా IP69K రేటింగ్తో రావడం వల్ల నీరు, దుమ్ము నుంచి ఈ ఫోన్కు పక్కా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, అంటే కఠినమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఫోన్ చెక్కుచెదరకుండా పనిచేస్తుంది. గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు లేదా హై-క్వాలిటీ వీడియోలు చూసేటప్పుడు ఈ డిస్ప్లే కళ్ళకు అద్భుతమైన విందును అందిస్తుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా షావోమీ 18 ఒక పవర్ హౌస్ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇందులో లేటెస్ట్ Snapdragon 8 Elite Gen 6 చిప్సెట్ను వాడారు. దీనికి తోడు 12GB LPDDR5X ర్యామ్, UFS 4.2 అల్ట్రా స్టోరేజ్ ఉండటం వల్ల మల్టీటాస్కింగ్ అండ్ హై-ఎండ్ గేమింగ్ ఎంతో ఫాస్ట్ గా సాగిపోతాయి. భారీ యాప్లను ఓపెన్ చేసినా లేదా హెవీ ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా ఎక్కడా లాగ్ అనేది కనిపించదు. ఈ జనరేషన్ గేమర్లకు కావాల్సిన స్పీడ్ , ఎఫీషియన్సీని ఈ ప్రాసెసర్ పక్కాగా అందిస్తుందని టెక్ ఎక్స్పర్ట్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టపడే వారి కోసం ఇందులో క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఇచ్చారు, అందులో 50MP మెయిన్ సెన్సార్తో పాటు అల్ట్రా వైడ్, టెలిఫోటో, డెప్త్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 8K@60fps వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఇది ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. సెల్ఫీల కోసం 50MP కెమెరా ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే ఫోటోలు క్లారిటీగా వస్తాయి. ఇక 6600mAh భారీ బ్యాటరీ ఉండటం వల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే చాలా సేపు వస్తుంది, అలాగే 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో బ్యాటరీ త్వరగా నిండిపోతుంది.
సాఫ్ట్వేర్ పరంగా షావోమీ 18 సరికొత్త HyperOS 4.0తో నడుస్తుంది, ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ను ఎంతో సింపుల్ గా, యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా మారుస్తుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ పోటీని తట్టుకునేలా 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను సుమారు రూ.69,999గా నిర్ణయించడం విశేషం. ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికోసం, అదే సమయంలో స్టైలిష్ గా ఉండాలనుకునే యూత్ కోసం షావోమీ 18 ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలవనుంది. షావోమీ ఫ్యాన్స్కు ఈ ఫోన్ ఒక గ్రాండ్ ట్రీట్ అనే చెప్పాలి.