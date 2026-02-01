Huawei Nova 14i: భారీ డిస్ప్లే.. అంతకు మించిన బ్యాటరీ.. హువావే నుంచి సరికొత్త 'నోవా' సందడి!
Huawei Nova 14i: టెక్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న చైనా దిగ్గజం హువావే, సామాన్యుడి బడ్జెట్లో అసాధారణ ఫీచర్లతో కూడిన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి పరిచయం చేసింది. అదే 'హువావే నోవా 14i'. చైనాలో విజయవంతంగా లాంచ్ అయిన ఈ మొబైల్, తాజాగా హాంగ్కాంగ్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టి టెక్ ప్రియుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగంలో వేగం కంటే వినోదానికి, సుదీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కంపెనీ ఈ మోడల్ను తీర్చిదిద్దింది. కేవలం బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చే ఈ ఫోన్, రోజువారీ అవసరాలకు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా పటిష్టమైన పనితీరును కనబరుస్తుందని టెక్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ధర విషయానికొస్తే, హాంగ్కాంగ్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సుమారు రూ.18,500 (HKD 1,588) ధరతో అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారులు తమ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా బ్లూ, బ్లాక్ రంగుల్లో హువావే అధికారిక ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. డిజైన్ పరంగా చూస్తే, ఇది 6.95 అంగుళాల భారీ LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఫుల్ HD+ రెజల్యూషన్తో పాటు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల బ్రౌజింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్ ఎంతో స్మూత్గా సాగుతాయి. 270Hz టచ్ సాంప్లింగ్ రేట్ కారణంగా ఫోన్ స్పందన వేగంగా ఉంటుంది. దాదాపు 217 గ్రాముల బరువున్నప్పటికీ, దీనిని స్లిమ్ బాడీతో ఎంతో స్టైలిష్గా రూపొందించారు.
సాఫ్ట్వేర్, పెర్ఫామెన్స్ విభాగంలో హువావే నోవా 14i క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 680 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 8GB RAM, 256GB భారీ స్టోరేజ్ సామర్థ్యం ఉండటం వల్ల మల్టీ టాస్కింగ్ సులభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ EMUI 14.2 ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్పై నడుస్తుంది. అయితే గూగుల్ సర్వీసెస్ స్థానంలో హువావే స్వంత యాప్ ఎకోసిస్టమ్ ఇందులో ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. సోషల్ మీడియా వాడకం, సాధారణ బ్రౌజింగ్ చేసే వారికి ఈ ప్రాసెసర్ సరైన ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. ఇక ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వెనుకవైపు 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2MP డెప్త్ సెన్సార్ను అమర్చారు. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 8MP కెమెరా ఉంది, ఇది క్యాజువల్ క్లిక్స్కు చక్కగా సరిపోతుంది.
ఈ ఫోన్ అతిపెద్ద బలం దీనిలోని 7000mAh భారీ బ్యాటరీ. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 26 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా వీడియోలు చూసే వీలుందని సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి, ఛార్జింగ్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వరం. దీనికి తోడు 22.5W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, USB టైప్-C పోర్ట్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ ఫోన్ మరీ లావుగా అనిపించకపోవడం విశేషం. కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే డ్యుయల్ సిమ్, 4G LTE, బ్లూటూత్ 5.0, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi వంటి అన్ని ప్రాథమిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, తక్కువ ధరలో పెద్ద స్క్రీన్, అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీ కోరుకునే వారికి హువావే నోవా 14i ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. హై-ఎండ్ గేమింగ్ ఆశించే వారికి ఇది కాస్త నెమ్మదిగా అనిపించినా, విద్యార్థులకు, ఆఫీసు పనుల కోసం ఫోన్ వాడే వారికి మాత్రం ఇది చక్కని ఎంపిక అవుతుంది. త్వరలోనే ఈ ఫోన్ భారత్ సహా మరిన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. బడ్జెట్ ధరలో ఇలాంటి ఫీచర్లు ఉండటం మార్కెట్లో ఇతర బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీనిచ్చే అంశమని చెప్పవచ్చు.