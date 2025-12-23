Xiaomi 17 Ultra Launch: షియోమి 17 అల్ట్రా.. రెండు రోజుల్లో లాంచ్..!
షియోమి 17 Ultra ఈ వారం చైనాలో లాంచ్ కానుంది. కంపెనీ సోమవారం సోషల్ మీడియా ద్వారా దీనిని ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్ Xiaomi 15 Ultra తర్వాత వస్తుంది.
Xiaomi 17 Ultra Launch: షియోమి 17 Ultra ఈ వారం చైనాలో లాంచ్ కానుంది. కంపెనీ సోమవారం సోషల్ మీడియా ద్వారా దీనిని ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్ Xiaomi 15 Ultra తర్వాత వస్తుంది. కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ Xiaomi 17 సిరీస్లో తాజా టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ మోడల్గా ఉంచబడింది. Xiaomi చైనా వెబ్సైట్లోని చిత్రాల ద్వారా దీని రాకను ప్రకటించారు. కంపెనీ దాని డిజైన్ను కూడా వెల్లడించింది. Xiaomi 17 Ultra అనేక డిజైన్ అంశాలు దాని ముందున్న Xiaomi 15 Ultra మాదిరిగానే షేర్ చేయబడ్డాయి, వీటిలో వెనుక ప్యానెల్ మధ్యలో ఉన్న పెద్ద వృత్తాకార కెమెరా కూడా ఉంది.
Weiboలోని ఒక పోస్ట్లో, Xiaomi డిసెంబర్ 25, 2025న సాయంత్రం 7:00 గంటలకు (IST సాయంత్రం 4:30 గంటలకు) చైనాలో లాంచ్ అవుతుందని, Xiaomi x Leica ఇమేజింగ్ స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్ అప్గ్రేడ్ ఈవెంట్ ద్వారా ప్రపంచానికి ఆవిష్కరించబడుతుందని ప్రకటించింది. అనేక ఇతర వివరాలు రహస్యంగా ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ టీజర్ ఇమేజ్ టెలిఫోటో ఆప్టికల్ సిస్టమ్లో కొత్త ఉద్దీపనలను, తక్కువ కాంతి ఫోటోగ్రఫీలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది.
Xiaomi 17 అల్ట్రా టీజర్ ఇమేజ్ ఫోన్ రెండు రంగుల ఎంపికలలో వస్తుందని వెల్లడిస్తుంది: బ్లాక్, వైట్. డిజైన్ పరంగా 15 అల్ట్రాతో సమానంగా ఉంటుంది, పెద్ద వెనుక కెమెరా హార్డ్వేర్ ఐలాంట్ లాంటి రూపాన్ని సృష్టిస్తుంది. Xiaomi 17 అల్ట్రా ఇప్పటివరకు కంపెనీ అత్యంత సన్నని మోడల్ అవుతుందని, 8.29mm మందంతో ఉంటుందని Xiaomi పేర్కొంది.
Xiaomi 17 అల్ట్రాతో తీసిన మొదటి ఫోటోలు దాని కెమెరా సామర్థ్యాలను వెల్లడిస్తాయి. కెమెరా టెక్నాలజీ పరంగా, దాని షట్టర్ వేగం 1/50లు, సెన్సార్ f/1.67 ఎపర్చర్ను ఉపయోగిస్తుంది. Xiaomi 17 Ultra ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో ప్రారంభం కానుందని నిర్ధారించబడింది, ఇందులో 1-అంగుళాల OmniVision OV50X సెన్సార్, లైకా-బ్రాండెడ్ 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నాయి.