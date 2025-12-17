  • Menu
Xiaomi 17 Ultra: షియోమి 17 అల్ట్రా.. త్వరలో లాంచ్ కానుంది.. ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారు Xiaomi త్వరలో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయనుంది. Xiaomi 17 అల్ట్రా అనేక సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో జాబితా చేయబడింది.

Xiaomi 17 Ultra: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారు Xiaomi త్వరలో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయనుంది. Xiaomi 17 అల్ట్రా అనేక సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో జాబితా చేయబడింది. ఇది ఇటీవల చైనాలో ప్రారంభించబడిన Xiaomi 17 సిరీస్‌లో చేరనుంది. ఈ సిరీస్‌లో బేస్ మోడల్, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ US ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ (FCC) , IMEI డేటాబేస్‌లలో మోడల్ నంబర్ 2512BPNDAGతో జాబితా చేయబడిందని ఒక మీడియా నివేదిక పేర్కొంది. Xiaomi 17 అల్ట్రా 6.8-అంగుళాల 2K LTPO డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది Snapdragon 8 Elite Gen 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది Android 16 ఆధారంగా HyperOS 3పై రన్ కావచ్చు. ఇది Xiaomi 15 అల్ట్రాను భర్తీ చేయవచ్చు.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ డిసెంబర్ 26న లాంచ్ కానుంది. దీని ప్రారంభ ధర Xiaomi 15 అల్ట్రా మాదిరిగానే CNY 6,499 (సుమారు రూ. 83,000) ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. గతంలో, Xiaomi 17 Ultra చైనా 3C సర్టిఫికేషన్ సైట్‌లో జాబితా చేయబడింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్‌ల కోసం ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండవచ్చు. ఇటీవల, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra పరీక్ష భారతదేశంలో ప్రారంభమైందని ఒక టిప్‌స్టర్ పేర్కొన్నారు. Xiaomi 17 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,500 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ స్థాయితో 6.3-అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది.

Xiaomi 17 Ultra చైనాలో రెండు వెర్షన్లలో ప్రారంభించబడవచ్చు. ఈ వెర్షన్‌లలో ఒకటి ఉపగ్రహ కనెక్టివిటీని కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ ఫీచర్ మొబైల్ నెట్‌వర్క్‌లు లేని ప్రాంతాలలో కూడా కాల్‌లు, మెజేసెస్ అనుమతిస్తుంది. Xiaomi 17 Ultra స్టాండర్డ్ వేరియంట్ చైనా 3C సైట్‌లో మోడల్ నంబర్ 2512BPNDAC తో, శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ వేరియంట్ మోడల్ నంబర్ 25128PNA1C తో జాబితా చేయబడింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ లేకుండా అంతర్జాతీయంగా లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. Xiaomi 17 Ultra 16GB RAM, 512GB నిల్వను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 100W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.

