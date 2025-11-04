Xiaomi 17 Ultra: షియోమి నుంచి కొత్త స్మార్ట్.. సిమ్ లేకపోయినా పర్లేదు..!
Xiaomi 17 Ultra: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారు Xiaomi త్వరలో Xiaomi 17 Ultraను విడుదల చేయనుంది. Xiaomi 17 సిరీస్ ఇటీవలే మార్కెట్ లో లాంచ్ అయింది. ఇప్పుడు Xiaomi 17 Ultra మార్కెట్లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు వెర్షన్లలో రావొచ్చు. ఇది శాటిలైట్ కనెక్టివిటీని కలిగి ఉంటుంది. నెట్వర్క్ లేని మారుమూల ప్రాంతాలలో కూడా కనెక్టివిటీని అనుమతిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్లో Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను త్వరలో చైనాలో లాంచ్ చేయవచ్చని టిప్స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వీబోలోని ఒక పోస్ట్లో పేర్కొంది. Xiaomi 17 అల్ట్రా మోడల్ నంబర్లతో చైనీస్ సర్టిఫికేషన్ సైట్లలో జాబితా చేయబడింది. ఈ రెండు వేరియంట్లు అల్ట్రా-వైడ్బ్యాండ్ (UWB) మద్దతుతో వస్తాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అధిక ధర గల వేరియంట్ టియాంటాంగ్ శాటిలైట్ కాలింగ్, బీడౌ షార్ట్ మెసేజ్ కమ్యూనికేషన్కు మద్దతును కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించబడిన Xiaomi 15 అల్ట్రాను భర్తీ చేయగలదు.
Xiaomi 17 అల్ట్రా స్పెసిఫికేషన్లు
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో క్వాడ్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీనికి 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉండవచ్చు. దీనికి మూడు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉండవచ్చు. వాటిలో ఒకటి కొత్త పెరిస్కోప్ ఆప్టికల్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. షియోమి 17 అల్ట్రా స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చైనీస్ వేరియంట్ సాటిలైట్ కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది.
Xiaomi 17 6.3-అంగుళాల (2,656 × 1,220 పిక్సెల్స్) LTPO AMOLED డిస్ప్లేను 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,500 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ స్థాయితో కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 16GB వరకు RAM, 512GB వరకు స్టోరేజ్ తో వస్తుంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. Xiaomi 17 Pro 6.3-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండగా, Xiaomi 17 Pro Max 6.9-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లు Android 16 ఆధారంగా HyperOS 3పై నడుస్తాయి. Xiaomi 17 Pro, 17 Pro Max 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉన్నాయి