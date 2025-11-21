AI వస్తే పేదరికం అంతం.. ఉద్యోగం ఆప్షనల్ అవుతుంది” – ఎలాన్ మస్క్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
Elon Musk AI comments: ఏఐ, హ్యుమనాయిడ్ రోబోలు పేదరికాన్ని తొలగిస్తాయని, భవిష్యత్లో ఉద్యోగం అవసరం కాకుండా ఆప్షనల్ అవుతుందని ఎలాన్ మస్క్ వ్యాఖ్యలు.
టెస్లా సీఈఓ, ప్రపంచ అగ్రకుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్ మళ్లీ ఒకసారి భవిష్యత్ ప్రపంచంపై పెద్ద ప్రకటన చేశారు. వాషింగ్టన్లో జరిగిన US–Saudi Investment Forum వేదికగా మాట్లాడిన ఆయన, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), హ్యుమనాయిడ్ రోబోట్స్ మన జీవనశైలిని పూర్తిగా మార్చబోతున్నాయని తెలిపారు.
“భవిష్యత్లో ఉద్యోగం అవసరం కాదు.. ఆప్షనల్” అని మస్క్ స్పష్టంగా చెప్పారు. భవిష్యత్లో మనిషి బయటకు వెళ్లి సంపాదించాల్సిన అవసరం తగ్గిపోతుందని, AI మరియు రోబోలు అన్ని పనులను నిర్వహిస్తాయని చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఆయన తన ఎక్స్ (Twitter) అకౌంట్లో షేర్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్ కూడా ఆయనతో పాటు ఉన్నారు.
“ఉద్యోగం కూడా వీడియో గేమ్లా అవుతుంది” – మస్క్
మస్క్ మాటల్లో:
- “పని లేకుండా జీవనం సాగించే కాలం దగ్గరపడుతోంది.”
- “ఇది 10 సంవత్సరాలు పడొచ్చు, లేదంటే 20 సంవత్సరాలు పడొచ్చు.”
- “భవిష్యత్లో ఉద్యోగం అనేది అభిరుచి కోసం చేసే పని అవుతుంది. అవసరార్థం కాదు.”
- “స్పోర్ట్స్ ఆడినట్టు, వీడియో గేమ్స్ ఆడినట్టు.. ఉద్యోగం కూడా అంతే.”
ఆహార అవసరాల గురించి మాట్లాడుతూ:
“ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే దుకాణానికి వెళ్లి కూరగాయలు కొనవచ్చు, లేదా ఇంటి పెరట్లో పెంచుకోవచ్చు. అది ఇష్టం, ఆసక్తి ఆధారంగా ఉంటుంది.. అవసరం కాదు.”
“AI వస్తే డబ్బు కూడా అసంబద్ధం అవుతుంది” – మస్క్
మస్క్ ప్రకారం:
- AI, రోబోటిక్స్ కారణంగా పేదరికం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది
- వస్తువుల, సేవల ధరలు భారీగా తగ్గుతాయి
- పేదరికం అనేది సామాజిక సమస్య కాదు… అది ఇంజినీరింగ్ సమస్య
- ఆ ఇంజినీరింగ్ సమస్యకు పరిష్కారం AI & Humanoid Robots
అతను మరింత స్పష్టంగా:
“AI, హ్యుమనాయిడ్ రోబోలు అందరినీ ధనవంతులుగా మారుస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేదరికం నశిస్తుంది.”
టెస్లా ఈ విభాగంలో అగ్రగామిగా ఉండబోతుందని కూడా ప్రకటించారు.
ఎన్విడియా సీఈఓ అభిప్రాయం కూడా ఇదే
అదే వేదికపై ఎన్విడియా సీఈఓ హువాంగ్ మాట్లాడుతూ:
- AI కారణంగా ఉద్యోగాల నిర్మాణం పూర్తిగా మారనుంది
- కొత్త తరహా ఉద్యోగాలు వస్తాయి
- పాత ఉద్యోగాల స్వభావం పూర్తిగా మారుతుంది
అని వ్యాఖ్యానించారు.