Smartphone addiction :స్క్రోలింగ్ రీల్స్ వీటి వెనుక దాగున్న ప్రమాదాలు ఇవే!

Highlights

గద్వాల్‌లో అధికంగా సోషల్ మీడియా రీల్స్ మరియు స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగం మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతోంది. అంతులేని స్క్రోల్ ఎలా మీ మెదడు, శరీరం, నిద్రను ప్రభావితం చేస్తుందో తెలుసుకోండి—మరియు డిజిటల్ డిటాక్స్ చేయడానికి ప్రభావవంతమైన మార్గాలను కనుగొనండి.

గద్వాల, న్యూస్ టుడే: అంతా డిజిటల్ మయమైన ప్రస్తుత కాలంలో, సోషల్ మీడియా రీల్స్ చూడటం మరియు పరిమితి లేకుండా స్క్రోలింగ్ చేయడం దైనందిన దినచర్యగా మారిపోయింది. అయితే, దీని వల్ల మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.

గద్వాలకు చెందిన ఒక యువకుడు ప్రతిరోజూ ఎక్కువ సమయం సోషల్ మీడియా ఉపయోగిస్తూ ఉండటంతో తీవ్రమైన తలనొప్పి మరియు మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యాడు. వైద్యులు చికిత్స అందించినప్పటికీ ఆ యువకుడు కోలుకోకపోవడంతో అతని తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

అదేవిధంగా, ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన ఒక యువతి ఫోన్‌ను నిరంతరం ఉపయోగిస్తూ ఉండటంతో ఆమె చేతి నరాల సమస్యతో ఇబ్బంది పడింది. ఫోన్ వాడకం తగ్గించకపోతే నరాలు శాశ్వతంగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరించారు.

డిజిటల్ చిక్కులు

ప్రారంభంలో కేవలం ఫోన్ కాల్స్ కోసం మాత్రమే మొబైల్ వాడేవారు, కానీ క్రమంగా అది రీల్స్, వార్తలు, సినిమాలు, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ మరియు టికెట్ బుకింగ్ వంటి సేవలకు వేదికైంది. ఉమ్మడి జిల్లాల్లో సుమారు 70% మంది ప్రజలు రోజుకు 6 నుండి 8 గంటల పాటు ఫోన్ వాడుతున్నారనేది దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయం. వీరిలో మెజారిటీ యూజర్లు 18-40 ఏళ్ల వయస్సు వారు కావడం గమనార్హం.

వ్యసనం వెనుక ఉన్న సైన్స్

వీడియోలు చూడటం వల్ల మెదడులో 'డోపమైన్' అనే రసాయనం విడుదలవుతుంది, ఇది మనిషిని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడమని ప్రేరేపిస్తుంది. స్క్రీన్ల నుండి వచ్చే నీలి రంగు కాంతి (Blue Light) పగటి సమయం అని మెదడును భ్రమింపజేస్తుంది, దీనివల్ల నిద్రకు కారణమయ్యే మెలటోనిన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. ఇది నిద్రలేమి, తలనొప్పి, కంటి ఒత్తిడి మరియు దీర్ఘకాలంలో మెడ, వెన్నునొప్పికి దారితీస్తుంది.

బానిసత్వం నుండి బయటపడే మార్గాలు:

  • స్క్రీన్ సమయాన్ని (Screen Time) నియంత్రించుకోవడానికి "డిజిటల్ డిటాక్స్" పాటించాలి.
  • నిద్రపోయే ఒక గంట ముందు ఫోన్ వాడటం మానేయాలి.
  • అనవసరమైన రీల్స్ చూడటం కంటే చదువు, పని మరియు ముఖ్యమైన పనులపై దృష్టి సారించాలి.
  • స్నేహితులతో సమయం గడపడం, క్రీడలు మరియు ఇతర వ్యాపకాల ద్వారా ఫోన్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి.
  • ధ్యానం మరియు వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు.
  • పిల్లలు ఫోన్ వ్యసనానికి గురికాకుండా తల్లిదండ్రులు ఆదర్శంగా ఉండాలి.

యువత తమ స్క్రీన్ సమయాన్ని పర్యవేక్షించుకుని నియంత్రించుకోగలిగితే, మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడమే కాకుండా, వృధా అవుతున్న విలువైన సమయాన్ని తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

