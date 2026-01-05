WhatsApp privacy :మీ చాటింగ్ను సురక్షితంగా ఉంచే 8 వాట్సాప్ ఫీచర్లు
మీ చాట్స్ మరియు ప్రైవసీని రక్షించడానికి 8 ముఖ్యమైన WhatsApp ఫీచర్లను తెలుసుకోండి. హ్యాకర్స్ నుండి సురక్షితంగా ఉండండి, మీ ఖాతాకు ఎవరు యాక్సెస్ పొందగలరో నియంత్రించండి, మరియు సురక్షితమైన మెసేజింగ్ ఆనందించండి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 300 కోట్లకు పైగా వినియోగదారులు వాట్సాప్ ద్వారా సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నారు. అయితే, దీని ఆదరణ పెరిగే కొద్దీ హ్యాకర్లు అకౌంట్లను హ్యాక్ చేయడానికి సరికొత్త మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఇటీవల పరిశోధకులు 'ఘోస్ట్పెయిరింగ్' (GhostPairing) అనే ప్రమాదకరమైన పద్ధతిని గుర్తించారు. దీని ద్వారా దాడి చేసేవారు మీకు తెలియకుండానే మీ బ్రౌజర్ మరియు లింక్ చేయబడిన వాట్సాప్ను యాక్సెస్ చేయగలరు. ఇది వినడానికి భయానకంగా ఉంది కదూ?
వాట్సాప్లో గోప్యత మరియు భద్రత కేవలం కోరిక మాత్రమే కాదు; వినియోగదారులను రక్షించడానికి ఈ యాప్లో అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మీ చాటింగ్ను ఇతరులు చూడకుండా ఉండటానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి:
- టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ (Two-step verification): మీ అకౌంట్కు అదనపు రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
- లింక్డ్ డివైసెస్ నిర్వహణ (Linked devices): మీ అకౌంట్ ఏయే పరికరాల్లో లాగిన్ అయి ఉందో పర్యవేక్షించవచ్చు.
- ప్రొఫైల్ వివరాల గోప్యత: మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో, లాస్ట్ సీన్ వంటి వివరాలను ఎవరు చూడవచ్చో మీరే నిర్ణయించవచ్చు.
- మీడియా మరియు బ్యాకప్ భద్రత: మీ ఫోటోలు, వీడియోలు మరియు చాట్ బ్యాకప్లను సురక్షితంగా ఉంచవచ్చు.
- డిసప్పియరింగ్ మెసేజెస్ (Disappearing messages): నిర్ణీత సమయం తర్వాత మెసేజ్లు ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయ్యేలా చేయవచ్చు.
- గ్రూప్ ప్రైవసీ: మిమ్మల్ని గ్రూపుల్లో ఎవరు యాడ్ చేయాలో మీరే నియంత్రించవచ్చు.
- ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్: మీ వ్యక్తిగత మరియు గ్రూప్ చాట్లు కేవలం మీరు మరియు అవతలి వ్యక్తి మాత్రమే చదివేలా ఈ ఫీచర్ రక్షణ కల్పిస్తుంది.
- చాట్ లాక్ (Chat Lock): ముఖ్యమైన చాట్లను పాస్వర్డ్ లేదా ఫింగర్ప్రింట్తో లాక్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకోవడానికి మీరు కొద్ది నిమిషాలు కేటాయిస్తే, మీ అకౌంట్ను భద్రపరచుకోవడమే కాకుండా, మీ వ్యక్తిగత సమాచారం సురక్షితంగా ఉందనే భరోసాతో వాట్సాప్ను వాడుకోవచ్చు.
మరిన్ని వివరాల కోసం WhatsApp Security పేజీని సందర్శించండి.