WhatsApp: వాట్సాప్ అలర్ట్.. నిర్లక్ష్యం చేస్తే తర్వాత బాధపడతారు.!
వాట్సాప్ యూజర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని డబ్బు దొంగిలించే కొత్త మోసానికి సంబంధించి వాట్సాప్ అధికారిక హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
WhatsApp: వాట్సాప్ యూజర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని డబ్బు దొంగిలించే కొత్త మోసానికి సంబంధించి వాట్సాప్ అధికారిక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఈ స్కామ్ ద్వారా మోసగాళ్లు యూజర్ల సున్నితమైన ఆర్థిక సమాచారాన్ని దొంగిలించి, అనధికారిక లావాదేవీలు చేస్తున్నారు. జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఈ మోసంలో పడకూడదని వాట్సాప్ సూచిస్తోంది.
మోసగాళ్లు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ అధికారులు లేదా విశ్వసనీయ వ్యక్తుల వేషంలో యూజర్లను నమ్మిస్తున్నారు. వారు వ్యక్తిగత , ఆర్థిక వివరాలను బయటపెట్టేలా చేసి, బ్యాంక్ అకౌంట్లకు యాక్సెస్ పొందుతారు. ఇది 'డబ్బు దొంగిలించే కాన్ ట్రిక్'గా వాట్సాప్ వర్ణించిందది. ఇది వాట్సాప్ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్పై యూజర్ల విశ్వాసాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తుందని తెలిపింది.
స్కామ్ సాధారణంగా వాట్సాప్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులనుంచి వచ్చే మెసేజ్తో మొదలవుతుంది, ఇందులో తక్షణ చర్య తీసుకోవాల్సిన అత్యవసర లేదా భయపెట్టే కంటెంట్ ఉంటుంది. మోసగాళ్లు నకిలీ వెబ్సైట్లకు లింకులు పంపి, యూజర్లను లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, OTPలు లేదా కార్డ్ వివరాలు ఎంటర్ చేయమని అడుగుతారు. ఈ సైట్లు అధికారిక బ్యాంకింగ్ లేదా వెరిఫికేషన్ పేజీల్లానే ఉంటాయి. సోషల్ ఇంజినీరింగ్ టెక్నిక్లు ఉపయోగించి, అకౌంట్ సమస్య, బహుమతి గెలుపు లేదా ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పి తక్షణ చర్య తీసుకోవాలని ఒత్తిడి చేస్తారు. వివరాలు పంచుకున్న తర్వాత, మోసగాళ్లు మోసపూరిత ట్రాన్స్ఫర్లు చేస్తారు లేదా అనధికారిక పేమెంట్లు సెటప్ చేస్తారు.
ఈ మోసం గురించి ఎక్కువ మంది నుంచి ఫిర్యాదులు రావడంతో వాట్సాప్ స్పందించింది. వాట్సాప్కు చెందిన వారు ఎవరూ మెసేజ్ల ద్వారా పాస్వర్డులు, PINలు లేదా OTPల వంటి సున్నితమైన సమాచారాన్ని ఎప్పుడూ అడగరని చెప్పింది. అనుమానాస్పద లింకులపై క్లిక్ చేయకండి లేదా తెలియని కాంటాక్ట్లతో వ్యక్తిగత/ఆర్థిక వివరాలు పంచుకోకండని వాట్సాప్ సూచించింది. సెండర్ ఐడెంటిటీని స్వతంత్రంగా వెరిఫై చేయాలి.. వాట్సాప్లో టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. అనుమానాస్పద మెసేజ్లను వెంటనే రిపోర్ట్ చేసి బ్లాక్ చేయాలి.
"మీ అకౌంట్ సస్పెండ్ అయింది - క్లోజర్ నివారించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి వెరిఫై చేయండి" అని ...- "అభినందనలు! మీరు బహుమతి గెలిచారు - క్లెయిమ్ చేయడానికి మీ బ్యాంక్ వివరాలు ఇవ్వండి" అని లాటరీ ఆర్గనైజర్ల నుంచి వచ్చినట్లు మెసేజ్ వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు సమస్యలో ఉన్నట్లు మారువేషం, ఉదా., "నేను సమస్యలో ఉన్నాను, తక్షణం డబ్బు పంపండి - ఈ లింక్ ద్వారా." అని కూడా అడుగుతారు. ఇలాంటి వాటిపై జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాట్సాప్ సూచించింది.