Vibe Coding: వైబ్ కోడింగ్ హైప్ కాదు, విప్లవం! తదుపరి బిల్ గేట్స్ ఇలానే పుడతారంటున్న AI నిపుణులు

Vibe Coding: వైబ్ కోడింగ్ ద్వారానే తదుపరి బిల్ గేట్స్ తయారవుతాడని మెటా చీఫ్ ఏఐ ఆఫీసర్ అలెగ్జాండర్ వాంగ్ అన్నారు
Vibe Coding: చిన్న వయస్సులోనే ధనవంతులు కావడం మరియు గ్లోబల్ టెక్నాలజీ దిగ్గజంలో అగ్రస్థానంలో ఉండటం అంత తేలికైన పని కాదు - 28 ఏళ్ల అలెగ్జాండర్ వాంగ్ అలాంటి వ్యక్తులలో ఒకరు. మెటా యొక్క చీఫ్ AI ఆఫీసర్ ఇటీవల "ఈ రోజు AI సాధనాలతో వైబ్ కోడింగ్ చేస్తున్న 13 ఏళ్ల పిల్లవాడు తదుపరి బిల్ గేట్స్ కావచ్చు" అని అన్నారు మరియు అదే సమయంలో ఇంకా పుట్టని టెక్నిపుణులను టెక్ గురువుల సమూహం వైపు మళ్లించారు.
భవిష్యత్ ఉద్యోగ మార్కెట్లో వైబ్ కోడింగ్ ఒక శక్తివంతమైన మార్గమని చెబుతూ వాంగ్ ఈ భావనను ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, అతను తన ప్రకటనతో ప్రజల ఆసక్తిని రేకెత్తించగలిగారు - అసలు ఇది ఏమిటి? మరియు అలాంటి విషయం తదుపరి టెక్ దిగ్గజాలను సృష్టిస్తుందని అతను ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు?
వైబ్ కోడింగ్ అంటే ఏమిటి?
వైబ్ కోడింగ్ అనేది సహజ భాష ద్వారా AI-సహాయక అభివృద్ధిని ఉపయోగించడం వైపు మొగ్గుచూపే రాబోయే సాంకేతిక ధోరణి. సాంప్రదాయ కోడింగ్కు విరుద్ధంగా, వివిధ ప్రోగ్రామింగ్ భాషలపై వృత్తిపరమైన పరిజ్ఞానం అవసరం, వైబ్ కోడింగ్ వినియోగదారులకు తమకు కావాల్సిన వాటిని సాదా ఇంగ్లీష్లో వివరించే స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది.
ఆ తర్వాత, AI సాధనాలు ఈ ప్రాంప్ట్లను పూర్తి కోడ్గా మారుస్తాయి. Replit మరియు Cursor వంటి ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా, ప్రోగ్రామర్లు కానివారు కూడా అప్లికేషన్లు, సాధనాలు మరియు వర్క్ఫ్లోలను సులభంగా అభివృద్ధి చేయవచ్చు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, వినియోగదారు ఆలోచన ఏమిటో AIకి చెప్పబడుతుంది మరియు అది మొత్తం కోడింగ్ ప్రక్రియను చూసుకుంటుంది.
ఈ చర్య సాఫ్ట్వేర్ ఉత్పత్తిలో ఉన్న అడ్డంకులను గణనీయంగా తగ్గించింది, దీనివల్ల విద్యార్థులు, సృష్టికర్తలు మరియు ఇంజనీర్లు కానివారు కూడా గతంలో కంటే వేగంగా ఆలోచనలతో ముందుకు వచ్చి వాటిని మార్కెట్ చేయవచ్చు.
'తదుపరి బిల్ గేట్స్' ఎందుకు?
గేట్స్, జుకర్బర్గ్ మరియు ఇతరులు కొత్తగా ప్రారంభమవుతున్న ప్రాథమిక కంప్యూటర్లను తాకి, ఎలా అద్భుతాలు సృష్టించారో వాంగ్ ఎత్తిచూపారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత AIతో అదే జరుగుతుందని ఆయన భావిస్తున్నారు.
AI సాధనాలు మరియు వైబ్ కోడింగ్ రంగంలో ముందుగా ప్రవేశించిన వారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మార్కెట్ నుండి అత్యధిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. AI-ఆధారిత ప్రపంచంలో కోడర్ల నైపుణ్యాలు తక్కువగా లెక్కించబడతాయని, వారి సృజనాత్మకత మరియు ప్రయత్నించే అవకాశం ఎక్కువగా లెక్కించబడతాయని వాంగ్ నొక్కి చెబుతున్నారు. అందువల్ల, యువకులు గేమింగ్ మరియు సాధారణ కాలక్షేపాలపై ఎక్కువ సమయం గడపకుండా, AIతో సృష్టించడంపై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన కోరుతున్నారు.
అలెగ్జాండర్ వాంగ్ ఎవరు?
19 సంవత్సరాల వయస్సులో, అలెగ్జాండర్ వాంగ్ Scale AIని ప్రారంభించారు మరియు 24 సంవత్సరాల నాటికి అతి పిన్న వయస్కుడైన స్వయం-నిర్మిత బిలియనీర్లలో ఒకరు అయ్యారు. వాంగ్ 28 సంవత్సరాల వయస్సులో మెటా యొక్క చీఫ్ AI ఆఫీసర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు, అక్కడ అతను కంపెనీ యొక్క సూపర్ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్కు మార్గదర్శకత్వం వహించారు. అతను మెటాలో అత్యధిక పారితోషికం పొందే ఎగ్జిక్యూటివ్గా పరిగణించబడ్డాడు, సాంకేతికతను తయారు చేసే లేదా విచ్ఛిన్నం చేసే సామర్థ్యం కలిగిన అధునాతన AI పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు.
సుందర్ పిచాయ్ కూడా వైబ్ కోడింగ్కు మద్దతు ఇస్తున్నారు
గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ కూడా వైబ్ కోడింగ్ పెరుగుదలకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఇంజనీరింగ్ నేపథ్యం లేని వ్యక్తులు కూడా AI-ఆధారిత సాధనాలతో అప్లికేషన్లను రూపొందిస్తున్నారని సీఈఓ ఎత్తి చూపారు. సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధిని ఎక్కువ మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు మరియు సమ్మిళితత్వం వైపు ఒక అడుగు అని ఆయన అభివర్ణించారు.
బ్లాగింగ్ విస్తృతంగా మారినప్పుడు మరియు సాధారణ రచయితలు ఇంటర్నెట్ను ఆదాయ వనరుగా మార్చడం ప్రారంభించిన తొలి రోజులతో పిచాయ్ ఈ పరిస్థితిని పోల్చారు. AI యుగంలో ఇది కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తోందని మరియు ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను సృష్టించే విధానాన్ని పునరాకృతి చేస్తోందని పేర్కొంటూ, ఆయన వైబ్ కోడింగ్ను అదే విధంగా చూస్తున్నారు. వీటితో పాటు, ఈ సాధనాల వాడకంతో ఆవిష్కర్తల స్థాయి ఎలా పెరుగుతుందో ఆయన ఇప్పటికే ఎదురుచూస్తున్నారు.
వైబ్ కోడింగ్ అనేది టెక్ ప్రపంచంలో కేవలం హైప్ కాదు - ప్రజలు టెక్నాలజీని ఉపయోగించే విధానంలో మార్పు వస్తుందనడానికి ఇది ఒక సంకేతం. మీరు AI లీడర్గా మీ ప్రయోగాన్ని ఎంత త్వరగా ప్రారంభిస్తే, తదుపరి దిగ్గజం అయ్యే అవకాశం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.