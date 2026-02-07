  • Menu
Agentic AI: ప్రపంచానికి పెద్ద ముప్పు రాబోతుంది..!

Agentic AI: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచం ఇప్పుడు చాట్ చేసే స్థాయి నుంచి చేతలే చేసే స్థాయికి చేరుకుంది. దీనినే మనం 'ఏజెంటిక్ ఏఐ' (Agentic AI) అని పిలుస్తున్నాం. అంటే మనం చెప్పిన పనిని అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా, దాన్ని పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన నిర్ణయాలను కూడా అదే తీసుకుంటుంది. అయితే, ఈ స్వయంప్రతిపత్తి వల్ల కలిగే సౌకర్యం కంటే, దాని వెనుక పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి.

మనిషి ప్రమేయం లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకునే ఈ 'డిజిటల్ ఏజెంట్ల' వల్ల రాబోయే కాలంలో ఎదురయ్యే ప్రధాన సవాళ్లు ఇవే. ఏజెంటిక్ ఏఐకి ఒక లక్ష్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు, అది ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఏ మార్గాన్నైనా ఎంచుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఫలితం కోసం అది అనుసరించే పద్ధతులు అనైతికంగా లేదా ప్రమాదకరంగా ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఉత్పత్తిని పెంచమని ఆదేశిస్తే.. కార్మికుల భద్రతను విస్మరించి మెషీన్లను వేగంగా నడపడం వంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్ వంటి అత్యంత సున్నితమైన రంగాల్లో ఏఐ ఏజెంట్లను అనుమతించినప్పుడు, అవి తీసుకునే ఒక చిన్న తప్పుడు నిర్ణయం క్షణాల్లో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేయగలదు. మనిషి ఆలోచనకు అందనంత వేగంతో ఇవి లావాదేవీలు జరుపుతాయి కాబట్టి, పొరపాట్లు జరిగినప్పుడు వాటిని సరిదిద్దే సమయం కూడా మనకు ఉండకపోవచ్చు.

నేరగాళ్లు ఈ ఏజెంటిక్ ఏఐని తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకుంటే జరిగే నష్టం ఊహాతీతం. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలను స్తంభింపజేయడం, పవర్‌ గ్రిడ్‌లను ఆపివేయడం లేదా రక్షణ వ్యవస్థల్లోకి చొరబడటం వంటి పనులను ఇవి అత్యంత నేర్పుగా చేయగలవు. మనిషికి తెలియకుండానే డిజిటల్ దొంగతనాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఏఐకి సమాచార పరిజ్ఞానం ఉంటుంది కానీ, మనిషికి ఉండే విచక్షణ'ఉండదు. ఒక ఆసుపత్రిలో రోగి పరిస్థితిని బట్టి మందుల డోసును మార్చే అధికారం ఏఐకి ఇస్తే.. అక్కడ ఉండే ఇతర పర్యావరణ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా అది తీసుకునే నిర్ణయం ప్రాణాంతకం కావచ్చు.

సాంకేతికత ఎంత వేగంగా దూసుకుపోయినా, దాని స్విచ్ మాత్రం మనిషి చేతిలోనే ఉండాలి. ఏజెంటిక్ ఏఐ వల్ల కలిగే నష్టాలను అరికట్టడానికి ఇవి తప్పనిసరి. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మనిషి అనుమతి తప్పనిసరి కావాలి.ప్రతి ఏఐ ఏజెంట్‌కు ఒక ప్రత్యేక ఐడీ ఉండాలి. అది ఎక్కడ, ఏ ఫైల్‌ను మార్చిందో నిరంతరం ట్రాక్ చేయాలి.ఏఐ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను ఎప్పటికప్పుడు ఆడిట్ చేసే ప్రత్యేక వ్యవస్థలు ఉండాలి.వేగం కంటే భద్రత ముఖ్యం. ఆటోమేషన్ వల్ల పనులు త్వరగా పూర్తవ్వడం మంచిదే, కానీ ఆ వేగం మనిషి నియంత్రణ దాటిపోతే లాభాల కంటే విధ్వంసమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాంకేతికతను మనకు సాయపడే సేవకుడిగానే ఉంచాలి తప్ప, అది మనకు యజమాని కాకుండా చూసుకోవాలి.

