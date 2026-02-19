Vivo V70 Elite: వివో V70 ఎలైట్ లాంచ్.. 50MP కెమెరాలు.. శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్..!
ప్రీమియం డిజైన్తో పాటు డ్యూయల్ 50MP కెమెరాలు, లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ చార్జింగ్ ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన వివో కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్.
వివో కంపెనీ తన 'V' సిరీస్లో అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్గా 'వివో V70 ఎలైట్' (Vivo V70 Elite) స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ప్రీమియం డిజైన్ మరియు అధునాతన ఫీచర్లతో రూపొందించబడిన ఈ ఫోన్, ముఖ్యంగా కెమెరా ప్రేమికులను మరియు గేమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడింది. ఇందులో వాడిన శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 చిప్సెట్ (లేదా కొన్ని వేరియంట్లలో డైమెన్సిటీ 9400) మల్టీ టాస్కింగ్ మరియు గేమింగ్ను చాలా సులభతరం చేస్తుంది. ఆకర్షణీయమైన కర్వ్డ్ అంచులతో పాటుగా IP68 మరియు IP69 రేటింగ్ కలిగిన డస్ట్ మరియు వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఫీచర్ ఈ ఫోన్కు అదనపు భద్రతను కల్పిస్తోంది, తద్వారా నీటిలో పడినా లేదా ధూళి పడినా ఫోన్ దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.
డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, ఇందులో 6.59 అంగుళాల 1.5K అల్ట్రా క్లియర్ OLED డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉండటం వల్ల వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు లేదా గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు విజువల్స్ చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. 5000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉండటం వల్ల మండుటెండలో సైతం స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ ఫోన్ కేవలం 0.125 సెం.మీ అతి తక్కువ బెజెల్స్ను కలిగి ఉండి, వినియోగదారులకు ఫుల్ స్క్రీన్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఐ ప్రొటెక్షన్ టెక్నాలజీ వల్ల కళ్లపై ఒత్తిడి పడకుండా ఎక్కువ సమయం ఫోన్ వాడటానికి వీలుంటుంది.
కెమెరాల పరంగా వివో మరోసారి తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. ఈ ఫోన్లో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP నైట్ టెలిఫోటో కెమెరా మరియు అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్తో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను అందించారు. ZEISS ఆప్టిక్స్ మరియు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల తక్కువ కాంతిలో కూడా నాణ్యమైన మరియు స్థిరమైన ఫోటోలను, వీడియోలను తీయవచ్చు. ఈ టెలిఫోటో లెన్స్ ద్వారా 3x ఆప్టికల్ జూమ్ మరియు గరిష్టంగా 100x వరకు జూమ్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది. సెల్ఫీల కోసం కూడా 50MP హై-రిజల్యూషన్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండటంతో గ్రూప్ ఫోటోలు మరియు వీడియో కాల్స్ ఎంతో స్పష్టంగా వస్తాయి.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే, ఇందులో భారీ 6500mAh 'బ్లూవోల్ట్' (BlueVolt) బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 90W ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని సపోర్ట్ చేస్తుంది, దీనివల్ల ఫోన్ కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే రీఛార్జ్ అవుతుంది. ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 40 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్ వస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 51,999 గా నిర్ణయించబడింది. అత్యాధునికమైన ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ మరియు మెరుగైన సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ హామీతో వస్తున్న ఈ ఫోన్, ప్రీమియం విభాగంలో ఇతర దిగ్గజ బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా కనిపిస్తోంది.