Vivo Y400 Pro: 32MP కూల్ ఫోన్.. ధర తగ్గిపోయింది.. 19 నిమిషాల్లో 50శాతం ఛార్జ్ అవుతుంది..!
మీరు శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, అద్భుతమైన సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్న ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, Vivo Y400 Pro ఒక బలమైన ఎంపిక. ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో గొప్ప ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉంది.
Vivo Y400 Pro: మీరు శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, అద్భుతమైన సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్న ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, Vivo Y400 Pro ఒక బలమైన ఎంపిక. ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో గొప్ప ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉంది. డిసెంబర్ 31 వరకు మీరు దీన్ని రూ.2,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ ఫోన్పై కంపెనీ రూ.1,399 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా మరింత చౌకగా మారవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా లభించే డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ పరిస్థితి, బ్రాండ్ , కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి.
కంపెనీ ఈ ఫోన్లో 6.77-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED డిస్ప్లేను అందిస్తోంది. ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని గరిష్ట బ్రైట్నెస్ స్థాయి 4500 నిట్లు. ఈ ఫోన్ 8GB LPDDR4X RAM, 256GB UFS 2.2 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ దాని ప్రాసెసర్గా డైమెన్సిటీ 7300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోన్లో LED ఫ్లాష్తో రెండు కెమెరాలు ఉన్నాయి.
ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ లెన్స్, 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ప్రధాన కెమెరాలో OIS (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్) ఉంది. సెల్ఫీల కోసం, ఫోన్లో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఫోన్కు శక్తినివ్వడం 5500mAh బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీ 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ కేవలం 19 నిమిషాల్లో ఫోన్ను 50శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్టచ్ OS15పై నడుస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం, ఫోన్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఫోన్ మూడు రంగు ఎంపికలలో వస్తుంది: ఫ్రీస్టైల్ వైట్, ఫీస్ట్ గోల్డ్, నెబ్యులా పర్పుల్.