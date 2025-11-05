Vivo Y19s 5G: వివో నుంచి కొత్త ఫోన్.. రూ. 10,999కే ప్రీమియం ఫీచర్స్..!
Vivo తన కొత్త Vivo Y19s 5G ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇది MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది, Android 15 ఆధారంగా Funtouch OS 15పై నడుస్తుంది.
Vivo Y19s 5G: Vivo తన కొత్త Vivo Y19s 5G ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇది MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది, Android 15 ఆధారంగా Funtouch OS 15పై నడుస్తుంది. 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దాని ధర మరియు ఆసక్తికరమైన లక్షణాలను పరిశీలిద్దాం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. మీడియా నివేదిక ప్రకారం, 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్తో Vivo Y19s 5G వేరియంట్ ధర రూ. 10,999, 4GB + 128GB రూ. 11,999, 6GB + 128GB రూ. 13,499. Vivo Y19s 5G టైటానియం సిల్వర్, మెజెస్టిక్ గ్రీన్ రంగులలో లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ దేశంలో Vivo వెబ్సైట్, ఆఫ్లైన్ రిటైలర్ల ద్వారా విక్రయించబడుతుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 1,600 x 720 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో 6.74-అంగుళాల LCD HD+ స్క్రీన్ను, 90 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే 700 నిట్ల అధిక ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంది. NTSC కలర్ గాముట్లో 70 శాతం కవర్ చేస్తుంది. ఈ డ్యూయల్-సిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ 6nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్టచ్ OS 15ని నడుపుతుంది. మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ నిల్వను 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.
Vivo Y19s 5Gలో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 0.8-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరాతో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం ఫోన్లో 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Wi-Fi, బ్లూటూత్, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. అదనపు భద్రత కోసం స్మార్ట్ఫోన్ సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఏడాది మూడవ త్రైమాసికంలో దాదాపు 20 శాతం వాటాతో వివో దేశ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో అగ్రస్థానాన్ని నిలుపుకుంది. మూడవ త్రైమాసికంలో వివో T సిరీస్, V60 ,Y సిరీస్లు మంచి పనితీరును కనబరిచాయి.