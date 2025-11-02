  • Menu
Vivo Y19s 5G: వివో తన కొత్త ఫోన్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ తాజా ఫోన్ పేరు Vivo Y19s 5G. ఈ ఫోన్‌లో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లే, 6000mAh బ్యాటరీ, డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ ఉన్నాయి.

Vivo Y19s 5G: వివో తన కొత్త ఫోన్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ తాజా ఫోన్ పేరు Vivo Y19s 5G. ఈ ఫోన్‌లో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లే, 6000mAh బ్యాటరీ, డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ ఉన్నాయి. ఫోన్ ప్రధాన కెమెరా 13 మెగాపిక్సెల్‌లు. ఈ ఫోన్ మూడు వేరియంట్‌లలో వస్తుంది: 4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB. బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.10,999 కాగా, మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్ ధర రూ.11,999. 6GB RAM వేరియంట్ ధర రూ.13,499. ఈ Vivo ఫోన్ కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో జాబితా చేయబడింది.

కంపెనీ 1600 x 720 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్‌తో 6.74-అంగుళాల HD+ LCD ప్యానెల్‌ను అందిస్తోంది. ఈ డిస్‌ప్లే 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. డిస్ప్లే గరిష్ట ప్రకాశం స్థాయి 700 నిట్స్. ఈ ఫోన్ 6GB వరకు LPDDR4x RAM , 128GB eMMC 5.1 నిల్వతో అమర్చబడి ఉంటుంది. కంపెనీ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ను ప్రాసెసర్‌గా అందిస్తోంది.

ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోన్‌లో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 0.08-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం, మీరు 5-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరాను కనుగొంటారు. ఫోన్ బ్యాటరీ 6000mAh, 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విషయానికొస్తే, ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్‌టచ్ OS 15పై నడుస్తుంది.

కంపెనీ నవీకరణలను కూడా అందించవచ్చు. ఈ కొత్త వివో ఫోన్ IP64 దుమ్ము, నీటి నిరోధక రేటింగ్‌తో వస్తుంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), బ్లూటూత్ 5.4, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను రెండు రంగుల ఎంపికలలో విడుదల చేసింది: మెజెస్టిక్ గ్రీన్, టైటానియం సిల్వర్.

