Vivo X300 Ultra: వివో అల్ట్రా 5G ఫోన్.. 7,000mAh బ్యాటరీ, డ్యూయల్ 200MP కెమెరాలతో..!
Vivo X300 Ultra: Vivo తన Vivo X300 సిరీస్ను రేపు, డిసెంబర్ 2న భారతదేశంలో విడుదల చేస్తోంది, ఇందులో Vivo X300 మరియు X300 Pro ఉన్నాయి. ఇంతలో, కంపెనీ త్వరలో చైనాలో Vivo X300 అల్ట్రాను కూడా విడుదల చేయనుందని నివేదికలు వ్యాపించాయి. కంపెనీ ఇంకా హ్యాండ్సెట్ లాంచ్ను ధృవీకరించనప్పటికీ, గత కొన్ని వారాలలో అనేక నివేదికలు వెలువడ్డాయి. ఇంతలో, ఒక టిప్స్టర్ ఆరోపించిన Vivo X300 అల్ట్రా వేరియంట్ బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని, ఫోన్ కోసం సంభావ్య లాంచ్ టైమ్లైన్ను వెల్లడించారు. ఈ మోడల్ అక్టోబర్లో చైనాలో ప్రవేశపెట్టబడిన ప్రామాణిక Vivo X300 , X300 Pro వంటి అనేక లక్షణాలను పంచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.
రాబోయే Vivo X300 అల్ట్రా 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో చైనాలో ప్రారంభించబడవచ్చని పేర్కొంది, అంటే ఈ ఫోన్ జనవరి, మార్చి మధ్య ప్రారంభించబడవచ్చు. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, Vivo X200 Ultra ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో ప్రారంభించబడింది, ఆ తర్వాత గత సంవత్సరం అక్టోబర్లో Vivo X200, X200 Pro వచ్చాయి.
ఈ ఫోన్లో పెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చని టిప్స్టర్ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నివేదిక నిజమని నిరూపిస్తే, ప్రస్తుతం 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్న X200 Ultraతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. చైనాలో ప్రారంభించబడిన కొత్త బేస్ Vivo X300, X300 Pro 6,040mAh, 6,510mAh బ్యాటరీలను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ అల్ట్రా ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది గణనీయంగా మరింత శక్తివంతమైనది. కెమెరా పరంగా, ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్తో తదుపరి స్థాయి కావచ్చు, కానీ హైలైట్ రెండు 200-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లు కావచ్చు.