Vivo X300: వివో కొత్త ఫోన్.. 200MP కెమెరాతో వచ్చేస్తోంది..!
Vivo X300: వివో తన X సిరీస్లో కొత్త ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ రాబోయే ఫోన్ను వివో X300 పేరుతో తీసుకురానుంది.
Vivo X300: వివో తన X సిరీస్లో కొత్త ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ రాబోయే ఫోన్ను వివో X300 పేరుతో తీసుకురానుంది. ఈ ఫోన్ వివో X200 ప్రో మినీకి సక్సెసర్గా మార్కెట్లోకి ప్రవేశిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో 6.3-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంటుంది. లాంచ్కు ముందు, వివో దాని ముఖ్యమైన ఫీచర్లను హైలైట్ చేసే పోస్టర్ను షేర్ చేసింది. ఈ ఫోన్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్, 200-మెగాపిక్సెల్ జీస్ అల్ట్రా మెయిన్ కెమెరాతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కంపెనీ ఈ ఫోన్లో ప్రాసెసర్గా కొత్త డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఫోన్ వివో బ్లూఇమేజ్ V3+ ఇమేజ్ చిప్తో కూడా వస్తుంది, ఇది ఫోన్ మొత్తం ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, కంపెనీ APO టెలిఫోటో లెన్స్తో పాటు జీస్ 200-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా ప్రైమరీ కెమెరాను అందిస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ ఆటోఫోకస్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 4K 120fps 10-బిట్ లాగ్ వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది.
ఫోన్ డిజైన్ గురించి చెప్పాలంటే.. ఇది 7.95మి.మీ అల్ట్రాథిన్ బాడీతో వస్తుంది. 1.05మిమీ యూనిఫాం బెజెల్స్ను చూస్తారు. ఫోన్ సస్పెండ్ చేయబడిన వాటర్డ్రాప్ కర్వ్డ్ గ్లాస్ ఫినిషింగ్తో వస్తుంది. బయోమెట్రిక్ ప్రొటక్షన్ కోసం కంపెనీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ 2.0ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ సెమీ-సాలిడ్ టెక్నాలజీతో 4వ తరం సిలికాన్ నెగటివ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. OAK గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫోన్ OriginOS 6లో రన్ అవుతుంది.
ఈ వివో ఫోన్ 6.31-అంగుళాల 8T LTPO అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇందులో డైమెన్సిటీ 9400 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఫోన్ మెయిన్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్లు. సెల్ఫీల కోసం 32 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఫోన్ బ్యాటరీ 5700mAh, ఈ బ్యాటరీ 90 వాట్ల వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.