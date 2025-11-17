Vivo X300 series: వివో నుండి రెండు 5G ఫోన్లు.. 200MP కెమెరాలు, మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
ఇటీవల ఒప్పో, ఐకూ, రియల్మీ సంస్థలు తమ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ల లాంచ్ తేదీలను ధృవీకరించాయి. ఇప్పుడు Vivo కూడా రెండు కొత్త పరికరాలను ప్రకటించింది.
Vivo X300 series: ఇటీవల ఒప్పో, ఐకూ, రియల్మీ సంస్థలు తమ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ల లాంచ్ తేదీలను ధృవీకరించాయి. ఇప్పుడు Vivo కూడా రెండు కొత్త పరికరాలను ప్రకటించింది. అవును, Vivo త్వరలో X300 సిరీస్ను విడుదల చేస్తోంది, దీనిని కంపెనీ డిసెంబర్ మొదటి వారంలో భారతదేశంలో ప్రారంభించనుంది. ఈ లైనప్లో Vivo X300, X300 Pro ఉంటాయి. X300, X300 Pro రెండింటి ధరలు కూడా వాటి లాంచ్కు ముందే వెల్లడయ్యాయి. వాటి భారతదేశంలో ధర, స్పెసిఫికేషన్లు, లాంచ్ తేదీతో సహా రెండు ఫోన్ల గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకుందాం.
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలోని అనేక టిప్స్టర్లు Vivo X300 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.75,000 వరకు ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. అయితే 16GB RAM, 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.80,000 వరకు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ప్రో మోడల్, Vivo X300 Pro, ధర దాదాపు రూ.100,000 ఉంటుందని అంచనా. అయితే, కంపెనీ ఇంకా ధరను వెల్లడించలేదు.
వివో X300 6.31-అంగుళాల 1.5K LTPO OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి, అయితే Pro మోడల్ 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ BOE Q10+ LTPO OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. రెండు పరికరాలు 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తాయి. రెండు ఫోన్లు LPDDR5x RAM , MediaTek కొత్త డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటాయి. అవి Android 16-ఆధారిత OriginOS 6లో కూడా రన్ కావచ్చు. బ్యాటరీ సామర్థ్యాలు పరికరాలను బట్టి మారవచ్చు. Pro మోడల్ X300 Pro 5,440mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని అంచనా వేయగా, నాన్-Pro X300 5,360mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. రెండు పరికరాలు 90W వైర్డు, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయని భావిస్తున్నారు.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, X300 Proలో 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా, 50MP సోనీ LYT-828 ప్రైమరీ సెన్సార్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు, అయితే నాన్-ప్రో X300లో 200MP శామ్సంగ్ HPB ప్రైమరీ సెన్సార్, 50MP LYT-602 పెరిస్కోప్ లెన్స్ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. రెండు మోడళ్లలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. Vivo X300, Vivo X300 Pro డిసెంబర్ 2న భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతాయని Vivo ధృవీకరించింది. రెండు పరికరాలు Flipkart, Vivo e-స్టోర్, ఇతర ఎంపిక చేసిన రిటైల్ ఛానల్ భాగస్వాములలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి.