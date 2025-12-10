Vivo X300 Series: 200MP కెమెరాతో వివో 5G ఫోన్లు.. సేల్కి వచ్చేశాయి.. ఆఫర్లు వచ్చేశాయి..!
Vivo X300 Series: వివో ఇటీవల తన కొత్త వివో X300 సిరీస్ను ప్రారంభించింది. గత వారం విడుదలైన తర్వాత, వివో ఇప్పుడు భారతదేశంలో తన తాజా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లను అమ్మడం ప్రారంభించింది. ఈ సిరీస్ కింద, కంపెనీ వివో X300, వివో X300 ప్రోలను పరిచయం చేసింది. రెండు పరికరాలు ఇప్పుడు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫోన్ల ముఖ్యమైన వాటిలో కెమెరా ఉంటుంది. మీరు ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లైన ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, వివో ఇండియా ఇ-స్టోర్ నుండి రెండు పరికరాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ముందుగా రెండు ఫోన్ల కొన్ని స్పెసిఫికేషన్లు చూద్దాం
వివో X300 సిరీస్ కెమెరాపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది, ZEISS సహకారంతో అభివృద్ధి చేయబడిన నవీకరించబడిన ఇమేజింగ్ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. ప్రామాణిక వివో X300 మొదటిసారిగా 200MP ZEISS ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంది, అయితే హై-ఎండ్ వివో X300 ప్రో 200MP ZEISS APO టెలిఫోటో లెన్స్ను కలిగి ఉంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ప్రో మోడల్ Vivo ZEISS 2.35x టెలిఫోటో ఎక్స్టెండర్ కిట్తో ఉపయోగించినప్పుడు 8.5x ఆప్టికల్ జూమ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా, రెండు ఫోన్లు పూర్తిగా కొత్త OriginOS 6ని కలిగి ఉంటాయి, ఇది ఫ్లూయిడ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ను అందించడానికి రూపొందించబడింది.
Vivo X300 Price
Vivo X300 మూడు రంగులలో వస్తుంది: సమ్మిట్ రెడ్, మిస్ట్ బ్లూ, ఎలైట్ బ్లాక్.
Vivo X300 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర రూ.75,999.
Vivo X300 12GB + 512GB వేరియంట్ ధర రూ.81,999.
Vivo X300 16GB + 512GB వేరియంట్ ధర రూ.85,999.
Vivo X300 Pro 16GB + 512GB వేరియంట్ ధర రూ.109,999. అయితే, వివో ప్రారంభంలో బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, బండిల్ డీల్లతో సహా కొన్ని ప్రమోషనల్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ, కొటాక్, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్, యెస్ బ్యాంక్, ఇతర ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థలతో 10శాతం వరకు తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ అందుబాటులో ఉంది.