Vivo X200T Launch: మొత్తానికి వచ్చేసింది.. vivo X200T.. భారీ డిస్కౌంట్‌తో అదిరిపోయే ఫీచర్లు..!
Vivo X200T Launch: వివో తన ఫ్లాగ్‌షిప్ అమ్ములపొది నుంచి మరో పవర్‌ఫుల్ అస్త్రాన్ని సంధించింది.

Vivo X200T Launch: వివో తన ఫ్లాగ్‌షిప్ అమ్ములపొది నుంచి మరో పవర్‌ఫుల్ అస్త్రాన్ని సంధించింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'వివో X200T' మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లోకి ఘనంగా ప్రవేశపెట్టింది. అత్యాధునిక సాంకేతికతను, క్లాసిక్ లుక్‌ను మేళవించి రూపొందించిన ఈ ఫోన్, ప్రీమియం విభాగంలో గట్టి పోటీని ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ముఖ్యంగా ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులను దృష్టిలో ఉంచుకుని జైస్ (ZEISS) కెమెరా సెటప్‌తో దీనిని తీసుకురావడం మొబైల్ మార్కెట్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ డిస్‌ప్లే విషయానికొస్తే, 6.67 ఇంచుల 1.5K అమోలెడ్ స్క్రీన్ కంటికి విందు చేసే రంగులను అందిస్తుంది. గరిష్టంగా 5000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌తో రావడం వల్ల మిరుమిట్లు గొలిపే ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పనితీరు పరంగా చూస్తే, ఇందులో అత్యంత శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డిమెంసిటీ 9400+ ప్రాసెసర్‌ను అమర్చారు. భారీ గేమింగ్ లేదా మల్టీటాస్కింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా 4500mm² వీసీ కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను జోడించడం విశేషం.

కెమెరాల విభాగంలో వివో తనదైన ముద్ర వేసింది. 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ మెయిన్ సెన్సార్‌తో పాటు, అద్భుతమైన జూమింగ్ సామర్థ్యం ఉన్న పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్‌ను ఇందులో అమర్చారు. వంద రెట్ల వరకు హైపర్‌జూమ్ సపోర్ట్ ఉండటంతో దూరంగా ఉన్న వస్తువులను కూడా స్పష్టంగా బంధించవచ్చు. సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం 32 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు. ఈ కెమెరా సెటప్ ద్వారా 4K నాణ్యతతో వీడియోలను రికార్డ్ చేసుకోవడం వినియోగదారులకు కొత్త అనుభూతిని మిగిలిస్తుంది.

సాఫ్ట్‌వేర్, బ్యాటరీ విషయాల్లోనూ వివో ఎక్కడా తగ్గలేదు. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఒరిజిన్ ఓఎస్ 6తో నడిచే ఈ ఫోన్‌కు ఐదేళ్ల వరకు మేజర్ అప్‌డేట్స్ ఇస్తామని కంపెనీ ప్రకటించడం గమనార్హం. 6200mAh భారీ బ్యాటరీ రోజంతా నిరంతరాయంగా పనిచేసేలా తోడ్పడుతుంది. దీనికి తోడు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయాలు ఉండటం వల్ల బ్యాటరీ రీఛార్జ్ చేయడం క్షణాల్లో పూర్తవుతుంది. నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ68 రేటింగ్‌ను కూడా దీనికి కల్పించారు.

చివరగా ధర విషయానికొస్తే, 12GB+256GB వేరియంట్ ధర రూ. 59,999గా నిర్ణయించారు. లాంచ్ ఆఫర్ కింద రూ. 5,000 ఇన్‌స్టంట్ క్యాష్‌బ్యాక్ లేదా ఎక్స్‌చేంజ్ బోనస్ లభిస్తోంది. దీంతో పాటు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ, స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ వంటి ఆకర్షణీయమైన డీల్స్‌ను వివో ఆఫర్ చేస్తోంది. స్టైలిష్ డిజైన్ మరియు అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ మొబైల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ మరియు వివో ఆన్‌లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది.

