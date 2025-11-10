  • Menu
Vivo X100 Pro: వివో ఎక్స్ 100 ప్రో ధర భారీగా తగ్గింది.. డిస్కౌంట్ ఎంతంటే..?

Highlights

మీరు ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మీరు వివో ప్రీమియం ఫోన్ అయిన వివో X100 ప్రోను పరిగణించవచ్చు.

Vivo X100 Pro: మీరు ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మీరు వివో ప్రీమియం ఫోన్ అయిన వివో X100 ప్రోను పరిగణించవచ్చు. ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. కస్టమర్లు దీన్ని రూ.37,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింపుతో పొందచ్చు. ఈ ఫోన్‌లో మీడియాటెక్ యొక్క శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 9300 ప్రాసెసర్, ప్రీమియం కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లే మరియు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉన్నాయి. ఆకట్టుకునే కెమెరా సెటప్, సొగసైన డిజైన్‌తో, X100 ప్రో ఇప్పటికీ ఒక సంవత్సరం తర్వాత కూడా తాజా ఫ్లాగ్‌షిప్‌లతో పోటీ పడుతోంది.

వివో X100 ప్రో 5G ఆఫర్

వివో X100 ప్రో రూ.96,000 ధరకు ప్రారంభించారు. అయితే ఇప్పుడు దీన్ని అమెజాన్ నుండి రూ.59,990కి కొనుగోలు చేయవచ్చు, అంటే మీరు ఫోన్‌లో మొత్తం రూ.36,010 ఆదా చేస్తారు. HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్లకు అదనంగా రూ.1,500 పొదుపులు కూడా ఉన్నాయి, దీని వలన ధర రూ.58,490కి తగ్గుతుంది. కొనుగోలుదారులు తమ పాత హ్యాండ్‌సెట్‌ను మార్చుకోవడం ద్వారా రూ.44,150 వరకు ధరను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇంకా, ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లపై నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికలను కూడా అందిస్తుంది.

వివో X100 ప్రో 5G ఫీచర్లు

వివో X100 ప్రో 5G పవర్, ప్రీమియం లుక్ రెండింటినీ కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం రూపొందించారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో దాని అద్భుతమైన 6.78-అంగుళాల LTPO కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో ఆకర్షిస్తుంది, అల్ట్రా-స్మూత్ నావిగేషన్, స్పష్టమైన రంగులు, గేమింగ్, స్ట్రీమింగ్ లేదా రోజువారీ బ్రౌజింగ్‌కు అనువైన లీనమయ్యే విజువల్స్‌ను నిర్ధారిస్తుంది.

ఈ ఫోన్ Android 14పై పనిచేస్తుంది, ఇది Vivo అధునాతన Funtouch OS 14తో కలిపి, లాగ్ ఫ్రీ వినియోగదారు అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ అనుభవం అత్యాధునిక మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9300 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది సాటిలేని వేగం, సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కోర్ హార్డ్‌వేర్, 16GB వరకు RAM, 512GB నిల్వతో పాటు, పరికరం భారీ మల్టీ టాస్కింగ్, పెద్ద అప్లికేషన్‌లను సులభంగా నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది.

వివో X100 ప్రో 5G ప్రొఫెషనల్-గ్రేడ్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంది, ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో కూడిన 50MP సోనీ IMX989 ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, మరొక 50MP టెలిఫోటో సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అన్ని లైటింగ్ దృశ్యాలు, జూమ్ స్థాయిలలో క్రిస్టల్-క్లియర్ వివరాలను హామీ ఇస్తుంది. అదనంగా, పరికరం 100W ఫ్లాష్‌ఛార్జ్ మద్దతుతో 5,400mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది, ఇది సూపర్-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, దీర్ఘకాలిక శక్తిని హామీ ఇస్తుంది.

