Vivo 12000mAh Battery: వివో సంచలనం.. ఫోన్ ఛార్జింగ్ టెన్షన్‌కి చెక్.. బ్యాటరీ చూశారా..?

భారీ 12000mAh బ్యాటరీతో ఛార్జింగ్ టెన్షన్‌కు గుడ్‌బై.. లాంగ్ లాస్టింగ్ పవర్‌తో మార్కెట్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న Vivo కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్!

Vivo 12000mAh Battery: స్మార్ట్‌ఫోన్ యూజర్లను వేధించే అతిపెద్ద సమస్య బ్యాటరీ డ్రైనేజీ. అయితే దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా వివో అడుగులు వేస్తోంది. ఏకంగా 12,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ఫోన్‌ను తయారు చేసే పనిలో వివో బిజీగా ఉంది. సాధారణంగా ఫోన్లలో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంటేనే అది పెద్దది అనుకుంటాం, అలాంటిది దానికి రెండింతల కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యంతో ఈ ఫోన్ రాబోతోంది. ఇది మొబైల్ రంగంలో ఒక విప్లవాత్మక మార్పు కానుంది.

ఈ భారీ బ్యాటరీ కోసం వివో 'సిలికాన్ టెక్నాలజీ'ని వాడుతోంది. సాధారణంగా బ్యాటరీ సైజు పెరిగితే ఫోన్ బరువు, మందం పెరుగుతాయి. కానీ ఈ కొత్త టెక్నాలజీ వల్ల బ్యాటరీ సైజును పెంచకుండానే ఎక్కువ ఎనర్జీని స్టోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మీ ఫోన్ స్లిమ్‌గానే ఉంటుంది కానీ బ్యాటరీ మాత్రం రోజులు తరబడి వస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే మూడు నాలుగు రోజుల పాటు నిశ్చింతగా వాడుకోవచ్చన్నమాట.

నిరంతరం ప్రయాణాలు చేసే వారికి, ట్రాకర్లకు, గేమర్లకు ఈ ఫోన్ ఒక వరం. పవర్ బ్యాంక్ మోయాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్లవచ్చు. ఈ బ్యాటరీకి తోడుగా సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని కూడా కేవలం గంటలోపే ఛార్జ్ చేసే సాంకేతికతను వివో తీసుకురానుంది. దీనివల్ల టైమ్ కూడా చాలా సేవ్ అవుతుంది.

ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్ ఇంకా డెవలప్‌మెంట్ స్టేజ్‌లోనే ఉంది. కేవలం బ్యాటరీ మాత్రమే కాకుండా, మిగిలిన ఫీచర్లు కూడా ఫ్లాగ్‌షిప్ స్థాయిలో ఉండేలా వివో ప్లాన్ చేస్తోంది. డిస్‌ప్లే, కెమెరా, ప్రాసెసర్ అన్నీ కూడా టాప్ ఎండ్‌లో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ టెక్నాలజీ సక్సెస్ అయితే భవిష్యత్తులో మిగిలిన కంపెనీలు కూడా ఇదే బాటలో నడిచే ఛాన్స్ ఉంది.

స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఒక పెద్ద సవాల్. వివో ప్రయోగిస్తున్న ఈ 12,000mAh బ్యాటరీ ఫోన్ ఆ సవాల్‌ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలదు. ఫోన్ వాడకం పెరిగిన ఈ రోజుల్లో ఇటువంటి ఆవిష్కరణలు చాలా అవసరం. త్వరలోనే ఈ అద్భుతమైన డివైజ్ మార్కెట్లోకి వస్తుందని టెక్ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి.

