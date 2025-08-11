Vivo V60 Launched Soon: వివో ఇచ్చిపడేసింది.. జీస్ కెమెరాతో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. రేపే లాంచ్..!
చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రేపు అంటే ఆగస్టు 12న V సిరీస్ కింద మరో కొత్త ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఈసారి కంపెనీ Vivo V60 అనే కొత్త పరికరాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఈ ఫోన్లో Zeiss-ట్యూన్డ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని, దీనికి అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయని కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. స్మార్ట్ఫోన్ మైక్రోపేజీ కూడా లైవ్ అవుతుంది.
Vivo V60 Launched Soon: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రేపు అంటే ఆగస్టు 12న V సిరీస్ కింద మరో కొత్త ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఈసారి కంపెనీ Vivo V60 అనే కొత్త పరికరాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఈ ఫోన్లో Zeiss-ట్యూన్డ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని, దీనికి అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయని కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. స్మార్ట్ఫోన్ మైక్రోపేజీ కూడా లైవ్ అవుతుంది. దీనిలో ఫోన్ పర్ఫామెన్స్, డిస్ప్లే, కెమెరా అప్గ్రేడ్ల గురించి ఒక ఆలోచనను ఇస్తుంది. లాంచ్కు ముందు, టిప్స్టర్ భారతదేశంలో Vivo V60 సాధ్యమైన ధరను కూడా వెల్లడించారు. దీని ధర, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Vivo V60 Launch Date And Price
వివో ఈ గొప్ప ఫోన్ ఆగస్టు 12న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల అవుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆన్లైన్ స్టోర్లు, రిటైల్ ఛానల్ భాగస్వాముల ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్లో ఫోన్ లభ్యత గురించి ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం వెల్లడించలేదు.
నివేదికల ప్రకారం.. ఈ వివో ఫోన్ ధర రూ. 40,000 కంటే తక్కువగా ఉండచ్చు, దీనిలో మీరు 8జీబీ ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను పొందుతారు. అయితే, ఫోన్ వేరియంట్ వారీగా ఖచ్చితమైన ధర లాంచ్ తర్వాత మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఈ ఫోన్ మిస్ట్ గ్రే, మూన్లైట్ బ్లూ, ఆస్పిషియస్ గోల్డ్ అనే మూడు వేర్వేరు రంగులలో వస్తుంది.
Vivo V60 Specifications
వివో నుండి వచ్చిన ఈ గొప్ప ఫోన్లో 6.67-అంగుళాల అమోలెడ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. అలాగే, ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను పొందబోతోంది. ఈ ఫోన్ 1,600 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశాన్ని కూడా పొందగలదు. ఫోన్కు శక్తినివ్వడానికి అప్గ్రేడ్ చేసిన స్నాప్డ్రాగన్ 7 జనరేషన్ 4 చిప్సెట్ను పొందచ్చు. అలాగే, ఈ ఫోన్ 12GB వరకు ర్యామ్, 512GB UFS 2.2 స్టోరేజ్తో రావచ్చు.
దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్ పెద్ద 6,500 mAh బ్యాటరీ, 90W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను పొందచ్చు. కెమెరా పరంగా కూడా ఈ ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది, ఇక్కడ 50MP Zeiss కెమెరా ఉంటుంది. అలాగే, 50MP టెలిఫోటో కెమెరా, 8MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ కూడా ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కనిపిస్తాయి.