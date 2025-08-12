Vivo V60 Launched: మూడు 50MP కెమెరాలతో వివో V60 లాంచ్.. స్టైలిష్ లుక్, మాస్ ఫీచర్స్తో హల్చల్..!
Vivo V60 Launched: వివో ఈరోజు భారతదేశంలో V సిరీస్ కింద మరో కొత్త ఫోన్ని విడుదల చేసింది, దీనిని కంపెనీ వివో V60 గా పరిచయం చేసింది. ఈ ఫోన్ వివో V50 అప్గ్రేడ్ మోడల్. ఈ గొప్ప ఫోన్లో జీస్ బ్రాండ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది, దానితో పాటు అనేక AI-ఇమేజింగ్, ప్రొడక్టవిటీ టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ వివో ఫోన్లో 6500mAh బ్యాటరీ, శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 7 జనరేషన్ 4 చిప్సెట్ కూడా ఉన్నాయి, ఇది దీనిని మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. ఫోన్లో ఏమి ప్రత్యేకంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం.
Vivo V60 Price
వివో V60 ప్రారంభ ధర రూ. 36,999, దీనిలో మీరు 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను పొందుతారు. ఫోన్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 38,999. ఈ ఫోన్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్లో కూడా ప్రవేశపెట్టారు, దీని ధర రూ. 40,999 కాగా, 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన ఫోన్ టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 45,999.
Vivo V60 Specifications
ఈ వివో ఫోన్లో 6.77-అంగుళాల క్వాడ్-కర్వ్డ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో ఉంటుంది. ఫోన్ 5,000 నిట్ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ 4nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్తో ఉంది. 8GB నుండి 16GB వరకు LPDDR4x RAM వేరియంట్లలో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ Android 15-ఆధారిత Funtouch OS 15పై పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్లో అనేక ప్రత్యేక AI ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటిలో AI ఇమేజ్ ఎక్స్పాండర్, AI స్మార్ట్ కాల్ అసిస్టెంట్, AI క్యాప్షన్, AI-బ్లాక్ స్పామ్ కాల్ టూల్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
Vivo V60 Camera Specifications
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ ఫోన్లో చాలా గొప్ప ఫీచర్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ Zeiss-బ్యాక్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్ ఉంది. దీనితో పాటు, 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 సెన్సార్, టెలిఫోటో కెమెరాతో కూడిన ప్రత్యేక 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ అందుబాటులో ఉంది. సెల్ఫీల కోసం ఫోన్లో ప్రత్యేక 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ వెనుక కెమెరాలోనే కాకుండా ముందు కెమెరాలో కూడా 4K వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్లో 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది.