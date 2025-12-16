Vivo V50e 5G: ఫ్లిప్కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్.. అద్భుతమైన ధరకే 5జీ ఫోన్..!
Vivo V50e 5G: మీరు అద్భుతమైన కెమెరా, బలమైన బ్యాటరీ, హై-ఎండ్ డిజైన్తో కూడిన 5G స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, Vivo V50e 5G మీకు సరైన ఎంపిక కావచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ సేల్లో ఈ ఫోన్ ధర గణనీయంగా తగ్గించబడింది. ఈ ఫోన్లో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నందున, ఇది ముఖ్యంగా యువతను, కంటెంట్ క్రియేటర్లను ఆకర్షిస్తోంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో 8GB RAM , 128GB స్టోరేజ్తో కూడిన Vivo V50e 5G మోడల్ ధర రూ.33,999గా ఉంది. అయితే, సేల్ సమయంలో సుమారు 21శాతం తగ్గింపుతో దీని ప్రభావవంతమైన ధర రూ.26,999కి తగ్గించబడింది.
అదనంగా, కోటక్, HDFC, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులతో చెల్లింపులు చేస్తే అదనంగా రూ.1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. మీ వద్ద పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఉంటే, మీరు రూ.25,550 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ డీల్ను కూడా పొందవచ్చు. EMI ఆప్షన్లలో ఆసక్తి ఉన్నవారు నెలకు రూ.1,309 నుండి ప్రారంభమయ్యే సులభ వాయిదాలలో ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. Vivo V50e 5G 6.77-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది, ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 1800 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. ఇది పనితీరు కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది, ఇది రోజువారీ పనులు మరియు మల్టీటాస్కింగ్ను సులభంగా నిర్వహించగలదు.
ఈ ఫోన్లోని OIS టెక్నాలజీతో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరా స్థిరమైన, పదునైన చిత్రాలు, వీడియోలను అందిస్తుంది. సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి , వీడియో కాల్స్ చేయడానికి ఇందులో 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. Vivo V50e 5G 5600mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్కు IP69 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంది. ముగింపుగా, మీరు ఈ ధర పరిధిలో స్టైలిష్, శక్తివంతమైన మరియు కెమెరా-కేంద్రీకృత 5G ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో లభిస్తున్న Vivo V50e 5G ఒక అద్భుతమైన విలువైన ఎంపిక కావచ్చు.