Vivo V50 5G Discount: వివో V50 5Gపై రూ. 11 వేల భారీ తగ్గింపు.. ఫ్లిప్కార్ట్లో ‘ధర’ తెలిస్తే ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేస్తారు!
Vivo V50 5G Discount: ఫ్లిప్కార్ట్లో వివో V50 5Gపై రూ. 11,000 భారీ తగ్గింపు. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్లు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ల పూర్తి వివరాలు. కేవలం రూ. 28,999కే ఈ 5G ఫోన్ను సొంతం చేసుకోండి.
Vivo V50 5G Discount: మీరు అధునాతన కెమెరా ఫీచర్లతో కొత్త మిడ్-రేంజ్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ ఒక అద్భుతమైన డీల్ను అందిస్తోంది. వివో నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ మోడల్ Vivo V50 5G ఇప్పుడు భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మరియు బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి ఈ ఫోన్ పై ఏకంగా రూ. 11,000 వరకు ఆదా చేయవచ్చు.
వివో V50 5G - ధర మరియు ఆఫర్ల వివరాలు: భారత మార్కెట్లో లాంచ్ సమయంలో ఈ ఫోన్ (12GB/512GB) ధర రూ. 39,999. కానీ ప్రస్తుతం ఆఫర్లలో భాగంగా వినియోగదారులు దీనిని చాలా తక్కువకే పొందవచ్చు.
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్: ఫ్లిప్కార్ట్లో నేరుగా 17% తగ్గింపుతో రూ. 32,999 కే అందుబాటులో ఉంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్లు: ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా SBI క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తే అదనంగా 5% క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
ప్రభావవంతమైన ధర: బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి ఈ ఫోన్ ధర దాదాపు రూ. 28,999 కి తగ్గుతుంది. అంటే మొత్తంగా రూ. 11,000 వరకు బెనిఫిట్ లభిస్తుంది.
ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్: మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా గరిష్టంగా రూ. 26,650 వరకు విలువ పొందవచ్చు (ఇది మీ పాత ఫోన్ కండిషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది).
ఫోన్ లోని టాప్ ఫీచర్లు:
డిస్ప్లే: 6.77-అంగుళాల అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్.
ప్రోసెసర్: పవర్ఫుల్ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 చిప్సెట్.
మెమరీ: 12GB RAM మరియు 512GB వరకు భారీ స్టోరేజ్.
కెమెరా: వెనుక వైపు Zeiss సపోర్ట్తో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా + 50MP సెకండరీ కెమెరా. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50MP కెమెరా ఉంది.
బ్యాటరీ: 6,000mAh భారీ బ్యాటరీ మరియు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్.