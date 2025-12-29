Vivo V35 Slim Ultra 5G: వివో వి35 స్లిమ్ అల్ట్రా 5జీ..టీ తాగేలోపే బ్యాటరీ ఫుల్..!
Vivo V35 Slim Ultra 5G: ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ‘ప్రీమియం’ అనే పదానికి నిలువెత్తు రూపంలా వివో వి35 స్లిమ్ అల్ట్రా 5జి అడుగుపెట్టింది. అత్యంత సన్నని డిజైన్తో, చేతిలో పట్టుకుంటే గాలిలో తేలినంత తేలికగా అనిపించే ఈ ఫోన్, లగ్జరీ, టెక్నాలజీల అద్భుత కలయిక. కేవలం అందానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా, ఏకంగా కెమెరా, స్పీడ్ ఛార్జింగ్ వంటి కళ్లు చెదిరే ఫీచర్లను ఇందులో వున్నట్లు తెలుస్తుంది. స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యంగా వివో ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను రూపొందించినట్లు టాక్.
వివో ఈ కొత్త ఫోన్లో ప్రధానంగా హైలైట్ చేసింది స్లిమ్ డిజైన్. ఫోన్ చేతిలో పట్టుకుంటే ప్రీమియం ఫీల్ వచ్చేలా తక్కువ మందంతో రూపొందించారు. లైట్ వెయిట్ బాడీ కారణంగా ఎక్కువసేపు ఉపయోగించినా అసౌకర్యం అనిపించదు. సోనీ ఎక్స్పీరియా స్టైల్ను గుర్తు చేసేలా సింపుల్ అయినా క్లాసీ లుక్ ఇవ్వడానికి వివో ప్రయత్నించినట్టు అనిపిస్తుంది. స్లిమ్ బాడీతో పాటు బ్యాలెన్స్డ్ వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకత. ఈ ఫోన్లో 6.78 ఇంచుల అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ రిజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. హెచ్డిఆర్10 ప్లస్ సపోర్ట్ వల్ల వీడియోలు చూసేటప్పుడు కలర్స్ చాలా రిచ్గా కనిపిస్తాయి. అవుట్డోర్లో కూడా బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ తగినంతగా ఉండటం వల్ల సన్లైట్లో డిస్ప్లే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు చూసే వారికి ఈ డిస్ప్లే పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
వివో వి35 స్లిమ్ అల్ట్రా 5జిలో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 2 ప్రాసెసర్ ఉపయోగించారు. ఈ చిప్సెట్ అంటే హైఎండ్ స్పీడ్కు గ్యారంటీ. డైలీ యూజ్ నుంచి హెవీ గేమింగ్ వరకు ఎక్కడా ల్యాగ్ అనిపించదు. 12జిబి ర్యామ్ సపోర్ట్తో మల్టీటాస్కింగ్ చాలా స్మూత్గా జరుగుతుంది. ఒకేసారి ఎన్నో యాప్లు ఓపెన్ చేసినా ఫోన్ స్పీడ్ తగ్గదు. 256జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వల్ల స్టోరేజ్ గురించి ఆలోచన అవసరం లేదు. ఈ ఫోన్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 300ఎంపి ప్రైమరీ కెమెరా ఓఐఎస్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఫోటోలు చాలా షార్ప్గా క్యాప్చర్ అవుతాయి. లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీలో కూడా డీటెయిల్స్ బాగా కనిపిస్తాయి. 12ఎంపి అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాతో వైడ్ యాంగిల్ షాట్స్ క్లియర్గా వస్తాయి. 8ఎంపి టెలిఫోటో లెన్స్ జూమ్ ఫోటోగ్రఫీకి ఉపయోగపడుతుంది. ముందు భాగంలో 32ఎంపి ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. వీడియో కాల్స్, సోషల్ మీడియా కంటెంట్ కోసం ఇది మంచి క్వాలిటీ ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో 4800mAh బ్యాటరీ ఉంది. సాధారణ వినియోగంలో ఈ బ్యాటరీ ఒక పూర్తి రోజు సులభంగా నడుస్తుంది. అసలు పెద్ద హైలైట్ 170W ఫాస్ట్ చార్జింగ్. కంపెనీ చెబుతున్న ప్రకారం కేవలం 20 నిమిషాల్లో 100శాతం చార్జ్ అవుతుందట. టైమ్ తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు ఇది చాలా ఉపయోగపడే ఫీచర్. ఫాస్ట్ చార్జింగ్తో పాటు బ్యాటరీ సేఫ్టీ ఫీచర్స్ కూడా ఉండటం వల్ల భద్రత పరంగా నమ్మకం కలుగుతుంది. భారత మార్కెట్లో ఈ వివో వి35 స్లిమ్ అల్ట్రా 5జి ధర సుమారు రూ.49,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుందని అంచనా. స్లిమ్ డిజైన్, హైఎండ్ ప్రాసెసర్, 300ఎంపి కెమెరా, 170W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ లాంటి ఫీచర్లు చూసుకుంటే ఈ ఫోన్ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ యూజర్లను టార్గెట్ చేస్తోంది. సోనీ ఎక్స్పీరియా లుక్కు అలవాటైనవాళ్లకు ఈ వివో ఫోన్ ఒక కొత్త ఆప్షన్గా మారే అవకాశముంది.
