Vivo T4 Ultra: 50MP కెమెరా, 5500mAh బ్యాటరీ.. వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ధర ఎంతో తెలుసా..?
Vivo T4 Ultra: వివో మరోసారి మార్కెట్లో అద్భుతమైన ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఈసారి కంపెనీ వివో టి4 అల్ట్రాను ప్రవేశపెట్టింది.
Vivo T4 Ultra: వివో మరోసారి మార్కెట్లో అద్భుతమైన ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఈసారి కంపెనీ వివో టి4 అల్ట్రాను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త పరికరంలో మీడియాటెక్ 9300+ చిప్సెట్, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన పెద్ద 5,500mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇది ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ పరికరం 5,000 నిట్ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశంతో 1.5K క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది AI ఇమేజింగ్, వివిధ ఉత్పాదకత సాధనాలు, గూగుల్ సిగ్నేచర్ సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్తో సహా అనేక AI ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది.
వివో టి4 అల్ట్రా 5జీ ధర 8GB + 256GB వేరియంట్ రూ.37,999, 12GB + 256GB వేరియంట్ రూ.39,999 , 12GB + 512GB వేరియంట్ రూ.41,999. ఈ ఫోన్ మొదటి అమ్మకం జూన్ 18, 2025న ఫ్లిప్కార్ట్, వివో ఇండియా ఇ-స్టోర్, అన్ని భాగస్వామి రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. అంటే మీరు ఫ్లిప్కార్ట్, వివో ఇండియా ఇ-స్టోర్, ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల నుండి ఫోన్ను కొనుగోలు చేయగలరు.
ఈ ఆకట్టుకునే Vivo పరికరం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 300Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.67-అంగుళాల 1.5K క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే HDR10+కి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ 4nm ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ 9300+ చిప్సెట్ను కలిగి ఉంది, ఇది 12GB వరకు LPDDR5 RAM, 512GB వరకు UFS 3.1 ఆన్బోర్డ్ నిల్వతో జత చేయబడింది. ఫోన్ Android 15-ఆధారిత FuntouchOS 15పై నడుస్తుంది.
ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్తో ఫోన్ కెమెరా ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ ఫోన్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్తో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX921 ప్రధాన కెమెరా, f/1.88 ఎపర్చర్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్లో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్-యాంగిల్ లెన్స్, f/2.55 ఎపర్చర్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్, 10x టెలిఫోటో మాక్రో జూమ్, 100x డిజిటల్ జూమ్తో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం, 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.
ఈ ఫోన్ 5,500mAh బ్యాటరీ, 90W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఈ పరికరం డ్యూయల్ నానో-సిమ్, 5G, 4G, బ్లూటూత్ 5.4, Wi-Fi, OTG, NavIC తో GPS, USB టైప్-C పోర్ట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఈ ఫోన్లో Google సర్కిల్ టు సెర్చ్ , AI నోట్ అసిస్ట్, AI ఎరేస్, AI ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అసిస్ట్, AI కాల్ ట్రాన్స్లేషన్ వంటి అనేక AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి.