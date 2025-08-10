  • Menu
Highlights

Vivo T4 Pro: Vivo త్వరలో తన కొత్త T-సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ Vivo T4 Proను భారతదేశంలో విడుదల చేయవచ్చు. ఇది మునుపటి Vivo T3 Pro మోడల్‌కు సక్సెసర్‌గా రాబోతోంది. బ్రాండ్ నుండి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన లేనప్పటికీ, దీనికి ముందు, కొన్ని కీలక ఫీచర్లు, ధర, లాంచ్ టైమ్‌లైన్ గురించి సమాచారం కొత్త లీక్‌లో వెలువడింది. దీని నుండి రాబోయే ఫోన్‌లో ఎటువంటి ఫీచర్లు ఉండొచ్చో ఊహించవచ్చు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఇంటర్నెట్‌లోని సమాచారం ప్రకారం.. Vivo T4 Proను ఆగస్టు 2025 చివరి నాటికి భారతదేశంలో ప్రారంభించవచ్చు. మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో వస్తున్న అనేక మొబైల్‌లతో పోటీ పడగలిగేలా కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను రూ. 30,000 కంటే తక్కువ ధరకు అందించవచ్చని కూడా చెబుతున్నారు.

లీక్ ప్రకారం, రాబోయే Vivo T4 Proలో 50MP సోనీ IMX882 సెన్సార్ ఉంటుంది. దీనిని 3x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాతో తీసుకురావచ్చు. ఇది ఈ విభాగంలో భిన్నమైన ఫీచర్ కావచ్చు, ఇది ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు ఫోన్‌ను ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. దీనితో పాటు మొబైల్‌లో ముందు, వెనుక కెమెరా నుండి 4K వీడియో రికార్డింగ్ మద్దతు ఇస్తుంది.

ప్రస్తుత లీక్‌లో పెద్దగా స్పెసిఫికేషన్ గురించి ఎటువంటి సమాచారం లేదు. ధర, కెమెరా వివరాలు మాత్రమే వెల్లడయ్యాయి. ఈ కోణంలో, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కెమెరా అనుభవంలో మధ్యస్థ బడ్జెట్‌లో ప్రత్యేక మార్పులు చేయడం ద్వారా కంపెనీ కస్టమర్లను ఆకర్షించాలనుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

మునుపటి మోడల్ Vivo T3 Pro గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇది 6.77-అంగుళాల 3D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది, ఇది FHD + రిజల్యూషన్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 3 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో పెద్ద 5500mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఈ బ్యాటరీ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ ఇస్తుంది. కెమెరా సెటప్‌లో OISతో కూడిన 50MP సోనీ IMX882 మెయిన్ లెన్స్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా చూడచ్చు. ఇతర ఫీచర్లలో WiFi 6, బ్లూటూత్ 5.4, IP64 రేటింగ్, AI ఫీచర్లు, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు ఉన్నాయి.

