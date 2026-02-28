Vivo T4 Pro 5G Offer on Flipkart: వివో టీ4 ప్రో 5జీపై భారీ ఆఫర్లు.. రూ.25 వేల బోనస్
Vivo T4 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వేదిక Flipkart లో ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. పండుగ సందర్భంగా ఈ మొబైల్ను తగ్గింపు ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ పొందిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.77 అంగుళాల ఎఫ్హెచ్డీ ప్లస్ క్వాడ్ కర్వ్డ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. పనితీరు పరంగా క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 (4 నానోమీటర్) చిప్సెట్తో అందుబాటులో ఉంది. గేమింగ్ మరియు మల్టీటాస్కింగ్కు అనుకూలంగా రూపుదిద్దుకుంది.
కెమెరా విభాగంలో వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అందించారు. 6500 ఎమ్ఏహెచ్ సామర్థ్యమైన బ్యాటరీ, 90 వాట్ల వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కలిగి ఉంది. ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ఫన్టచ్ ఓఎస్ 15 పై నడుస్తుంది.
8 జీబీ + 128 జీబీ వేరియంట్ ధర రూ.26,249 నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. ఎంపిక చేసిన బ్యాంకు కార్డులతో చెల్లింపు చేస్తే రూ.2,000 వరకు అదనపు తగ్గింపు లభించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా రూ.25,000 వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లతో ఫోన్ను మరింత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉందని విక్రయ వర్గాలు తెలిపాయి.